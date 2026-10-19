scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, खानपान संवरेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 October 2026, Taurus Horoscope Today: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

सभी मामले उचित दशा दिशा में बने रहेंगे. चर्चा संवाद असरदार रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. धर्म और आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. अध्यात्म में रुचि बनी रहेगी. करीबी साथ निभाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- तेजी से काम लेंगे. पेशेवरता पर बल रहेगा. लाभ और विस्तार पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. 

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम अपेक्षित रहेंगे. हितलाभ बने रहेंगे. कारोबारी विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों के आज रुके हुए काम बनेंगे, जानें अपना शुभ रंग
स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें, योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी
वृषभ राशि वालों को आज कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा, करें ये उपाय
तैयारी पर जोर दें, अंधविश्वास से बचें
Saturn Direct December 2026
शनि देव बदलेंगे अपनी चाल जानें किसे मिलेगा लाभ

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. घर में अनुकूल वातावरण बना रहेगा. प्रिय संग खुशी बांटेंगे. सहजता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. आसपास सकारात्मकता बनी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. 


आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. जनकार्य करें. धर्मयात्रा बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, खानपान संवरेगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मदद बनाए रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 19 अक्टूबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 19 October 2026: आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए मां सिद्धिदात्री को क्या अर्पित करें? जानें
    Advertisement