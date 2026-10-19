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आज 19 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: संकेतों पर ध्यान दें, गोपनीयता रखें

Aaj ka Mithun Rashifal 19 October 2026, Gemini Horoscope Today: संकेतों पर ध्यान दें. गोपनीयता रखें. योग प्राणायाम बढ़ाएं. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. प्रिय से अधिक अपेक्षाएं न रखें. 

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gemini horoscope
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लेनदेन के मामलों में उतावली से बचें. अहंकार न दिखाएं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सजगता से आगे बढ़ें. ठगों और विपक्षियों से सावधानी बनाए रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे. नीति धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. खानपान और सेहत देखें. अतिउत्साह और भावुकता में न आएं. चर्चा में विनम्र रहें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. कार्य व्यापार में दबाव रहेगा. कारोबार को अपनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों  में निरंतरता बनाए रखें. करियर में सावधानी बरतेंगे.  

धन संपत्ति- वित्तीय पहल से बचें. व्यवस्थागत अनुशासन रखें. बड़ों की बातों का पालन करें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. धूर्त व ठगों से दूरी बनाए रखें. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर बढ़ाए रखें. 

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में हिचक बनी रहेगी. भेंटवार्ता में उचित अवसर का इंतजार करें. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंध संवरेंगे. प्रिय से अधिक अपेक्षाएं न रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें. गोपनीयता रखें. योग प्राणायाम बढ़ाएं. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. 

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आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. असहाय की मदद करें. 

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : एक्वा कलर

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