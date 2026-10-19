आज 19 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, सजगता से काम लेंगे

करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. साझीदारों में बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढ़त पर रहेगी. साझा व्यवस्था पर जोर होगा. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. प्रतिभा प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पाएगा. कारोबार में पद प्रभाव बढ़ाएंगे. उद्यमिता का भाव बढ़ेगा. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. साझा लाभ बेहतर बनेंगे. पेशेवर मामले गति लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में तेज रहेंगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- परिवार में वक्त बिताएंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा. दाम्पत्य संबंधी मामले गति लेंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. मित्र संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.

आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. भरोसा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : पर्ल पिंक

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