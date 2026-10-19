आज 19 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मदद बनाए रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे

कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार बना रहेगा. पैतृक मामले व प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा. मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. समकक्षों की मदद से कार्य संवार पर बना रहेगा. प्रबंधन के प्रयास बेहतर होंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. सभी का समर्थन बना रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयासों को गति देंगे. वादा पूरा करेंगे. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. करियर कारोबार के मामले साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उद्योग कार्यों में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलन बनाए रखेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. साख संवार पाएगी. लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी. शासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- मन के विषयों में आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. अपनों पर प्रभाव बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मदद बनाए रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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