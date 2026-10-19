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आज 19 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: व्यवहार में मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: व्यवहार में मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. मनोबल बढ़ेगा. 

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनधान्य के मामले बनेंगे. पैतृक संपत्ति के कार्यों  में सफल होंगे. व्यापार व्यवसाय प्रभावपूर्ण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. उत्सव आनंद बना रहेगा. परंपरागत कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेेंगे. घर परिवार में साज संवार बढ़त पर रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयासों में उछाल रहेगा. पेशेवर सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. शुभ कार्यों  से जुड़ेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. 

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ और संग्रह संरक्षण बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. धन संपत्ति के मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वार्ता में प्रभावी रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- संबंधियों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. विभिन्न् परंपराएं निभाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. मनोबल बढ़ेगा. 

आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. भक्तिभाव बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

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