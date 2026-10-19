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आज 19 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: बड़ों की सुनेंगे, दिनचर्या संवार पाएगी

Aaj ka Kanya Rashifal 19 October 2026, Virgo Horoscope Today: बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. 

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virgo horoscope
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मित्रों में समय बिताना भाएगा. व्यर्थ की चिंता में नहीं आएंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवर उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. अवसर पर बात रखेंगे. शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी. निरंतरता रखेंगे. महत्वपूर्ण ल़़क्ष्यों पर फोकस रहेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों  को गति देंगे. लक्ष्य समय पर पूरा करेंगे. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कला कौशल से अपेक्षित परिणाम निकालेंगे. तेजी बनी रहेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में विभिन्न मामले बनेंगे. बहस विवाद को टालेंगे. प्रभाावी स्थिति रहेगी. सहज सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बढेगा. भेंट मुलाकातें बढ़ेंगी. बात रखने में पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. मित्र साथ निभाएंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. दिनचर्या संवार पाएगी. रुटीन रखेंगे. सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. वचन खें. 

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

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