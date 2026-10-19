scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संसाधनों को बढाएंगे, आलस्य छोड़ें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 October 2026, Scorpio Horoscope Today: सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा. 

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

परिवार के लोगों से मिलकर आगे बढ़ेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सामाजिक स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर तेजी रखेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल में रुचि रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों  पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे. परिस्थितियों को भुनाएं. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. भाई बहनों से करीबी बढ़ेगी. संबंधियों का सहयोग रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारी कार्यों  पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

 
धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. जवाबदेह बने रहेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. संपर्क संवाद संवरेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी से काम लेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Shardiya Navratri Maha Ashtami
महाष्टमी पर मां महागौरी बरसाएंगी इन 3 राशियों पर कृपा!
वृश्चिक राशि वालों के आज शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे, शुभ रंग- हल्का पीला
व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे, कार्यों में सक्रियता लाएंगे
वृश्चिक राशि वालों को आज व्यापार में लाभ होगा, जानें जरूरी टिप
उत्साहित रहेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. बात प्रभाव से कह पाएंगे. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. परिजनों से तालमेल रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ों का सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संसाधनों को बढाएंगे. आलस्य छोड़ें. 


आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. सक्रियता बनाए रहें. 

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : मरून

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: नियंत्रण लाएं, वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: बड़ों की सुनेंगे, दिनचर्या संवार पाएगी |
    आज 19 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: मैत्री मजबूत रहेगी, संबंध सहज बनेंगे |
    आज 19 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, सजगता से काम लेंगे |
    आज 19 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: संकेतों पर ध्यान दें, गोपनीयता रखें |
    आज 19 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, खानपान संवरेगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: मदद बनाए रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 19 अक्टूबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    Aaj ka Upay 19 October 2026: आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए मां सिद्धिदात्री को क्या अर्पित करें? जानें
    Advertisement