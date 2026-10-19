Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 अक्टूबर 2026: आज 19 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 19 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 18 08:28 AM- अक्टूबर 19 10:52 AM

शुक्ल पक्ष नवमी- अक्टूबर 19 10:52 AM- अक्टूबर 20 12:50 PM

नक्षत्र

उत्तराषाढ़ा- अक्टूबर 18 12:48 PM- अक्टूबर 19 03:38 PM

श्रवण- अक्टूबर 19 03:38 PM- अक्टूबर 20 06:02 PM

योग

धृति- अक्टूबर 18 11:55 PM- अक्टूबर 20 12:34 AM

शूल- अक्टूबर 20 12:34 AM- अक्टूबर 21 12:49 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:29 AM

सूर्यास्त- 5:54 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 19 1:39 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 20 12:45 AM

अशुभ काल

राहू- 7:55 AM- 9:20 AM

यम गण्ड- 10:46 AM- 12:11 PM

कुलिक- 1:37 PM- 3:03 PM

दुर्मुहूर्त- 12:34 PM- 01:20 PM, 02:51 PM- 03:37 PM

वर्ज्यम्- 08:02 PM- 09:48 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:34 PM

अमृत काल- 08:28 AM- 10:16 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 AM- 05:41 AM

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शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 19 03:38 PM- अक्टूबर 20 06:29 AM

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 18 12:48 PM- अक्टूबर 19 06:29 AM

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