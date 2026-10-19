Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 अक्टूबर 2026: आज 19 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 19 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी- अक्टूबर 18 08:28 AM- अक्टूबर 19 10:52 AM
शुक्ल पक्ष नवमी- अक्टूबर 19 10:52 AM- अक्टूबर 20 12:50 PM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- अक्टूबर 18 12:48 PM- अक्टूबर 19 03:38 PM
श्रवण- अक्टूबर 19 03:38 PM- अक्टूबर 20 06:02 PM
योग
धृति- अक्टूबर 18 11:55 PM- अक्टूबर 20 12:34 AM
शूल- अक्टूबर 20 12:34 AM- अक्टूबर 21 12:49 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:29 AM
सूर्यास्त- 5:54 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 19 1:39 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 20 12:45 AM
अशुभ काल
राहू- 7:55 AM- 9:20 AM
यम गण्ड- 10:46 AM- 12:11 PM
कुलिक- 1:37 PM- 3:03 PM
दुर्मुहूर्त- 12:34 PM- 01:20 PM, 02:51 PM- 03:37 PM
वर्ज्यम्- 08:02 PM- 09:48 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:34 PM
अमृत काल- 08:28 AM- 10:16 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 AM- 05:41 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 19 03:38 PM- अक्टूबर 20 06:29 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 18 12:48 PM- अक्टूबर 19 06:29 AM