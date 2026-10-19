scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्रद्धा दुबे मामले में लखनऊ पुलिस पर एक्शन, DCP विक्रांत वीर हटाए गए, DGP मुख्यालय से अटैच

श्रद्धा दुबे मामले के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई की गई है. DCP सेंट्रल जोन विक्रांत वीर को पद से हटाकर DGP मुख्यालय से अटैच किया गया है. इससे पहले हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को भी हटाया गया था.

Advertisement
X
शिवा मर्डर केस में श्रद्धा को आरोपी बनाया गया है. (Photo-ITG)
शिवा मर्डर केस में श्रद्धा को आरोपी बनाया गया है. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस विभाग पर कार्रवाई हुई है. डीसीपी सेंट्रल जोन विक्रांत वीर को पद से हटा दिया गया है. उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है. इससे पहले हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को भी लाइन अटैच किया गया था. शिवा शर्मा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे समेत कई लोग आरोपी हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

इंस्पेक्टर के बाद DCP पर कार्रवाई

शिवा शर्मा हत्याकांड में पहले हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया. अब डीसीपी सेंट्रल जोन विक्रांत वीर को भी उनके पद से हटा दिया गया है. उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया है. अधिकारियों पर कार्रवाई के बीच पुलिस मामले की जांच और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

सम्बंधित ख़बरें

Shraddha Dubey
जिस श्रद्धा दुबे को नेपाल तक खोज रही पुलिस, वो इंटरव्यू दे रही
श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की खबर थी और पुलिस वहां जाकर उसकी तलाश कर रही थी. (Photo: ITG)
जिस श्रद्धा को नहीं पकड़ पाई पुलिस, वो पहुंची UP? लगाई सरेंडर अर्जी
विशेष: नेपाल में छिपी शिवा शर्मा केस में आरोपी श्रद्धा, पुलिस कर रही तलाश
Shiva Sharma's mother appeals to CM Yogi Adityanath for high level probe into son's death.
शिवा शर्मा की मां ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार, उच्च स्तरीय जांच की मांग
Shraddha, accused in the Shiva murder case, is absconding (Photo: ITG)
'मेरे बेटे के साथ...', शिवा शर्मा की मां का CM योगी को पत्र

यह भी पढ़ें: 'मैं भागी नहीं, सदमे में थी...' लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड में जिस श्रद्धा दुबे को नेपाल तक खोज रही पुलिस, वो मीडिया को इंटरव्यू दे रही

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज इलाके के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शुरुआत में इसे हादसा माना गया था. हालांकि, शिवा के परिवार ने उनकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे और उससे जुड़े लोगों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत से पहले लगी गंभीर चोटों का जिक्र हुआ. 

Advertisement

पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश समेत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. तीन आरोपियों पर पहले 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. श्रद्धा दुबे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 19 अक्टूबर 2026: वृश्चिक राशि वाले पैसों के मामले में रहें सतर्क, व्यापार में हो सकता है नुकसान, जानें सभी राशियों का हाल |
    आज 19 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: अड़चन कम होगी, खानपान पर ध्यान देंगे |
    आज 19 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: सुविधाओं पर ध्यान दें, बहकावे से बचें |
    आज 19 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: मित्र बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: व्यवहार में मधुर रहेंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संसाधनों को बढाएंगे, आलस्य छोड़ें |
    आज 19 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: नियंत्रण लाएं, वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा |
    आज 19 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: बड़ों की सुनेंगे, दिनचर्या संवार पाएगी |
    आज 19 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: मैत्री मजबूत रहेगी, संबंध सहज बनेंगे |
    आज 19 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, सजगता से काम लेंगे
    Advertisement