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आज 19 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: सुविधाओं पर ध्यान दें, बहकावे से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 19 October 2026, Aquarius Horoscope Today: संवाद बेहतर बना रहेगा. लापरवाह न रहें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा. 

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aquarius horoscope
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खर्च बजट से अधिक बना रह सकता है. निवेश पर अंकुश बनाए रखें. विविध योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. निवेश और खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता बढ़ेगी. 

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचेंगे. व्यापार में उतावले न हों. कामकाज में झूठ व दिखावे से बचें. सामान्य परिणाम बनेंगे. विभिन्न कार्यों  को वक्त पर पूरा करेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन बढ़ाएंगे. व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. बड़े लक्ष्य साधने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें. लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. 

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प्रेम मैत्री- अपनों के लिए त्याग का भाव रहेगा. हर्ष आनंद रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. जिद व अहंकार की स्थिति से बचें. 


स्वास्थ्य मनोबल- संवाद बेहतर बना रहेगा. लापरवाह न रहें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा. 

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आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. सतर्कता बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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