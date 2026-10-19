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आज 19 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: अड़चन कम होगी, खानपान पर ध्यान देंगे

Aaj ka Meen Rashifal 19 October 2026, Pisces Horoscope Today: व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्यगत अड़चन कम होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सीख सलाह रखेंगे. 

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pisces horoscope
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आवश्यक मामलों में गति लाएंगे. कामकाजी समकक्षों से भेंट होगी. सामंजस्यता से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में सक्रियता रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा. अच्छे लाभ की संभावना रहेगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों  को गति देने में सफल रहेंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- प्रसिद्धि बढ़त पाएगी. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. करियर में उचित परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. व्यवसायिक कार्यों  को गति देंगे. 

धन संपत्ति- कामकाज में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से निजी संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ भावनात्मक संवाद बढ़ेगा. प्रिय प्रसन्न होंगे. बात मजबूती से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्यगत अड़चन कम होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सीख सलाह रखेंगे. 

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आज का उपाय: आदिशक्ति देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना करें. यज्ञादि और व्रत संकल्प विधिवत् पूरा करें. सात्विकता बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 6

शुभ रंग : सिंदूरी

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