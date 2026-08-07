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घर में रखी लकड़ियों के ढेर में छिपा था 'साइलेंट किलर'... जैसे ही नजर पड़ी, पूरे घर में मच गई अफरा-तफरी

राजस्थान के अलवर में एक परिवार की सुबह उस वक्त दहशत में बदल गई, जब घर में रखी लकड़ियों के ढेर के बीच भारत के सबसे जहरीले सांपों में शामिल कॉमन क्रेट दिखाई दिया. परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिसने सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया. इस दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट ने लोगों को बरसात के मौसम में सतर्क रहने और सांप काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी.

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घरे में निकला जहरीला सांप. (Photo: Screengrab)
घरे में निकला जहरीला सांप. (Photo: Screengrab)

बरसात का मौसम है. ऐसे दिनों में अक्सर लोग घर के कोनों, खेतों और लकड़ियों के ढेर में सांप निकलने की खबरें सुनते हैं. लेकिन राजस्थान के अलवर में एक परिवार की सुबह उस वक्त दहशत में बदल गई, जब घर में रखी लकड़ियों के बीच अचानक एक बेहद जहरीला सांप दिखाई दिया.

यह घटना अलवर जिले के राजगढ़ के पास नीमला गांव की है. परिवार के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे. तभी ईंधन के लिए रखी लकड़ियों के बीच हलचल दिखाई दी. जब ध्यान से देखा तो वहां करीब चार फुट लंबा कॉमन क्रेट (Common Krait) बैठा था. जहरीले सांप को देखते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. परिवार ने तुरंत सर्प रेस्क्यू टीम को सूचना दी.

यहां देखें Video

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कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम के सदस्य सोनू मौके पर पहुंचे. लेकिन यह कोई आसान रेस्क्यू नहीं था. कॉमन क्रेट बेहद जहरीला सांप माना जाता है और खतरा महसूस होने पर हमला भी कर सकता है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू शुरू किया गया. लकड़ियों को धीरे-धीरे हटाया गया. सांप की हर हरकत पर नजर रखी गई. आखिरकार काफी सतर्कता के बाद कॉमन क्रेट को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद उसे आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया गया.

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रेस्क्यू के बाद सोनू ने लोगों को एक सलाह भी दी. उन्होंने बताया कि कॉमन क्रेट भारत के सबसे खतरनाक विषैले सांपों में गिना जाता है. इसे अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि यह कई बार रात में सो रहे लोगों को काट लेता है और शुरुआती समय में दर्द भी बहुत कम महसूस होता है.

ऐसे मामलों में देर होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को सांप काट ले, तो झाड़-फूंक या घरेलू उपायों में समय बर्बाद न करें. तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर मिला इलाज ही जान बचा सकता है.

सोनू ने यह भी कहा कि बरसात के मौसम में सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में घरों में घुस आते हैं. इसलिए अगर कहीं सांप दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें. इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प रेस्क्यू टीम को दें.

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