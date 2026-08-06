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How to Use Leftover Chai Patti: चाय छानने के बाद फेंक देते हैं बची हुई चायपत्ती? घर के इन 5 कामों में आएगी यूज

How to Use Leftover Chai Patti: अगर आपके घर में भी सुबह-शाम चाय बनती है लेकिन उसे छानने के बाद आप बची हुई चाय की पत्ती को कूढ़े में फेंक देते हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको इस बची हुई पत्ती के कई कमाल के फायदे बता रहे हैं.

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बची हुई चायपत्ती को ऐसे करें यूज (Photo: ITG)
बची हुई चायपत्ती को ऐसे करें यूज (Photo: ITG)

How to Use Leftover Chai Patti: हर घर में सुबह की शुरुआत एक कप गरमा-गरम चाय के साथ होती है. चाय बनाने के बाद अक्सर हम बची हुई चाय की पत्ती को बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चाय की पत्ती आपके किचन के कचरे का हिस्सा बनने के बजाय आपके पूरे घर को चमकाने में एक पावरफुल क्लीनर का काम कर सकती है. जी हां एंटीऑक्सीडेंट्स और गुणों से भरपूर बची हुई चाय की पत्ती से आप घर की जिद्दी से जिद्दी गंदगी को चुटकियों में साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि चाय की पत्ती को दोबारा इस्तेमाल करके आप घर के किन-किन कामों को आसान बना सकते हैं.

चाय की पत्ती के कमाल के घरेलू इस्तेमाल
1. कांच के बर्तन और खिड़कियां चमकाने के लिए
अगर आपके घर की कांच की खिड़कियां, शीशे या डाइनिंग टेबल पर दाग-धब्बे पड़ गए हैं, तो बची हुई चाय की पत्ती को दोबारा पानी में अच्छी तरह उबाल लें. इस चाय के पानी को ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें या किसी सूती कपड़े की मदद से कांच पर लगाकर अखबार या साफ कपड़े से पोंछ लें. कांच बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगेगा.

2. गंदे और काले पड़े बर्तनों की सफाई
स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों के निचले हिस्से पर अक्सर चिकनाई और कालिख जम जाती है. इसके लिए इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, फिर उसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन या लिक्विड मिलाकर बर्तनों पर रगड़ें. बर्तन एकदम नए जैसे चमक उठेंगे.

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3. लकड़ी के फर्नीचर की चमक लौटाना
लकड़ी के पुराने दरवाजे, टेबल या सोफे की चमक फीकी पड़ गई है तो बची हुई चाय की पत्ती को पानी में दोबारा उबालकर उस पानी को ठंडा कर लें. अब एक मुलायम कपड़े को इस पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और उससे लकड़ी के फर्नीचर को पोंछें. फर्नीचर पर नया जैसा निखार आ जाएगा.

4. पौधों के लिए बेहतरीन खाद 
चाय की पत्ती में नाइट्रोजन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें से चीनी या दूध का अंश निकल जाए, फिर इसे सुखाकर अपने गमलों के पौधों की मिट्टी में मिला दें. यह एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद का काम करती है.

5. घर से मच्छर और मक्खियां भगाना
अगर आप घर के मक्खी-मच्छरों से परेशान हैं, तो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें. अब इसे घर के किसी कोने में रखकर जलाएं. इसके धुएं से मच्छर और छोटे कीड़े-मकोड़े तुरंत भाग जाते हैं.

खास टिप्स
चाय की पत्ती को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे नल के नीचे किसी छलनी में रखकर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें लगा दूध और चीनी पूरी तरह निकल जाए, वरना चीटियां लग सकती हैं.

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