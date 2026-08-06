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Pranit More Ghayal: 370 बिरयानी विवाद के बाद प्रणित मोरे की वापसी, समय रैना से हो रही तुलना

₹370 की बिरयानी वाले वायरल विवाद के कुछ महीनों बाद, कॉमेडियन प्रणित मोरे ने अपने कमबैक स्टैंड-अप स्पेशल 'घायल' की घोषणा की है. इसकी तुलना समय रैना के 'स्टिल अलाइव' (Still Alive) से की जाने लगी है.

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प्रणीत मोरे की वापसी (Photo: Screengrab)
प्रणीत मोरे की वापसी (Photo: Screengrab)

₹370 की बिरयानी वाले वायरल विवाद के कुछ महीनों बाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे स्टैंड-अप स्टेज पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. बुधवार (5 अगस्त) को कॉमेडियन ने अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल 'घायल' की घोषणा की. उन्होंने बताया कि इस शो में उस घटना के बाद हुई आलोचनाओं और उनसे गुजरने के अपने एक्सपीरियंस को दिखाया जाएगा.

इंस्टाग्राम पर 'घायल' का पोस्टर शेयर करते हुए प्रणीत ने लिखा, 'घायल. जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसकी वजह से मैं कैसा इंसान बनता हूं, यह चुन सकता हूं. 'घायल' उसी सफर की कहानी है. मुंबई से शुरुआत.'

समय रैना की कॉपी बताया
इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की रिएक्शन आने लगीं. जहां कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं, वहीं कुछ लोगों को यह घोषणा समय रैना की वापसी जैसी लगी.

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एक यूजर ने कमेंट किया, 'तुम समय रैना नहीं हो... उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो. तुम इसमें अच्छे नहीं हो. लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे कोई घटिया विवाद खड़ा कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हर कोई उन्हें माफ कर देगा और भूल जाएगा?'

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एक और यूजर ने लिखा, 'हर कोई जानता था कि वह भी वैसा ही कुछ करेगा जैसा समय ने किया था.' तीसरे यूजर ने कहा, 'समय का 'कैंसिलेशन' (बहिष्कार) बेवजह था. उसका मामला सही था. घायल?!' वहीं एक और ने कमेंट किया, 'उसे लगता है कि वह समय की नकल कर सकता है.'

मिला कुछ फैंस का सपोर्ट
आलोचना के बावजूद, कई फैंस ने स्टैंड-अप कॉमेडी में प्रणित की वापसी का स्वागत किया. एक फैन ने लिखा, 'तुम्हारी याद आ रही थी भाऊ. लंबे समय बाद तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई.' एक और ने कमेंट किया, 'अरे भाईसाहब, आखिरकार! तुम्हें वापस देखकर सच में बहुत अच्छा लगा. वापस आने के लिए धन्यवाद. अपना ख्याल रखना. हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और हमें तुम जैसे सच्चे जेंटलमैन का पक्का फैन होने पर गर्व है.'

₹370 वाली बिरयानी का विवाद क्या था?
यह विवाद जून में प्रणित मोरे के 'क्राउड-वर्क' शो के दौरान शुरू हुआ, जब दर्शकों में से एक व्यक्ति, जिसकी पहचान हिमांशु जांगड़ा के तौर पर हुई, ने एक डेट का किस्सा सुनाया. उसने दावा किया कि उसने एक महिला के लिए चिकन बिरयानी पर लगभग ₹370 खर्च किए थे और बाद में उसे घर छोड़ने के बदले पैसे वसूलने की उम्मीद की थी.

बातचीत के दौरान, प्रणित दर्शकों के साथ हंसे और इसे 'पीक गुड़गांव कंटेंट' बताया, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई. आलोचना के बाद, प्रणित ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और माना कि उन्हें दर्शक की बातों पर हंसना या उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए था. बाद में यह विवाद सोशल मीडिया से आगे बढ़ गया; महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के लिए FIR दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया.

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