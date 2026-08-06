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Shiv Kripa Yog: 9 अगस्त को बनेगा दुर्लभ केदार योग, कुंभ समेत 3 राशियों की हर मनोकामना होगी पूरी

Shiv Kripa Yog: : 9 अगस्त को बनने जा रहा है दुर्लभ केदार योग. जानिए किन 3 भाग्यशाली राशियों की चमकेगी किस्मत और होगी छप्परफाड़ धन की प्राप्ति.

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भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों को विशेष फल की प्राप्ति की संभावना है.
भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों को विशेष फल की प्राप्ति की संभावना है.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और विशिष्ट योगों का निर्माण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. अगस्त 2026 का यह महीना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसी क्रम में 9 अगस्त 2026 को एक अत्यंत प्रभावशाली और शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस खास योग के प्रभाव से कुंभ राशि समेत कुल 3 भाग्यशाली राशियों के जातकों की लंबे समय से अटकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि वे कौन सी तीन राशियां हैं जिन्हें इस अवधि में बंपर लाभ मिलने वाला है. 

हिंदू पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार, जब आकाश मंडल में ग्रह एक खास स्थिति बनाते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है.9 अगस्त 2026 को बनने जा रहे इस विशेष योग के कारण कुछ चुनिंदा राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है.भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से इन राशियों को विशेष फल की प्राप्ति की संभावना है.

किन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत?
कुंभ राशि (Aquarius):
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है.आराध्य देव की कृपा से आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.यदि आप लंबे समय से किसी मनोकामना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, तो इस अवधि में वह इच्छा पूरी हो सकती है.व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है, साथ ही नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

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सिंह राशि (Leo):
केदार योग व अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.  जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं या अपने कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है.पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 अगस्त के बाद का समय कठिनाइयों से राहत दिलाने वाला साबित होगा.अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.पारिवारिक जीवन में चल रही अनबन दूर होगी.  सुख-शांति का माहौल बनेगा.विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं.स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.'

जीवन में तरक्की के अन्य विशेष योग:  करियर और बिजनेस में प्रगति: इस विशेष योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी. पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे लोगों को मनमुताबिक मुनाफा मिल सकता है.  पारिवारिक सुख और शांति: घर-परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. माता-पिता और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

विशेष ज्योतिषीय उपाय:शिव आराधना: सावन के इस पवित्र महीने में 9 अगस्त के दिन सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.दान-पुण्य: इस दिन अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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