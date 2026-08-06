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Ragi Idli Recipe: पोहा-पराठा खाकर भर गया है मन? नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी की टेस्टी इडली, इस ट्रिक से बनें फूली-फूली और सॉफ्ट

Ragi Idli Recipe: अगर आप भी नाश्ते में पोहा या पराठा से कुछ हटकर ट्राई करना चाहते हैं तो रागी की इडली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है.

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रागी इडली (Photo: ITG)
रागी इडली (Photo: ITG)

Ragi Idli Recipe: भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है और इसकी शुरुआत हमारे सुबह के नाश्ते से होती है. अक्सर लोग सूजी या चावल की इडली खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुपरफूड कहे जाने वाले रागी की इडली ट्राई की है. रागी कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाने और वजन नियंत्रित करने में मदद करती है.

कई लोगों की शिकायत होती है कि रागी से बनी चीजें सख्त या भारी हो जाती हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खास ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी रागी इडली बिल्कुल चावल की इडली की तरह स्पंजी, जालीदार और बेहद सॉफ्ट बनेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

रागी इडली बनाने की सामग्री 
रागी का आटा: 1 कप

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उड़द दाल (बिना छिलके वाली) या सूजी: आधा कप (अच्छी बाइंडिंग और सॉफ्टनेस के लिए)

दही: आधा कप (हल्का खट्टा, फेंटा हुआ)

इनो (Eno Salt) या बेकिंग सोडा: आधा छोटा चम्मच (स्पंजी बनाने के लिए)

नमक: स्वादानुसार

तड़के के लिए (वैकल्पिक): 1 छोटा चम्मच राई, कुछ कढ़ी पत्ते, बारीक कटा हरा धनिया और 1 चम्मच तेल

पानी: बैटर तैयार करने के लिए आवश्यकतानुसार

बनाने की विधि 

बैटर तैयार करें:

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एक बड़े बाउल में रागी का आटा और बारीक सूजी (या पिसी हुई धुली उड़द दाल) लें.

इसमें फेंटा हुआ दही और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक मध्यम गाढ़ा बैटर तैयार हो जाए (ध्यान रहे, बैटर में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए).

इस मिश्रण को ढककर 20 से 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें, ताकि सूजी और रागी का आटा अच्छी तरह फूल जाए.

कंसिस्टेंसी और सीक्रेट ट्रिक 

रेस्ट के बाद बैटर को चेक करें. अगर यह बहुत गाढ़ा लगे, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इडली के पारंपरिक घोल जैसी कंसिस्टेंसी (इडली बैटर जैसा प्रवाह) बनाएं.

इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं.

इनो मिलाने का सही तरीका:

अब इडली स्टैंड को तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें और भगोने या इडली कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दें.

जब पानी उबलने लगे, तब बैटर में इनो साल्ट डालें और उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़कें ताकि वह एक्टिव हो जाए. इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में तेजी से मिलाएं. इनो मिलाने के बाद बैटर को ज्यादा देर न रखें.

इडली स्टीम करें:

तैयार बैटर को तुरंत ग्रीस किए हुए इडली मोल्ड्स में भर दें.

इडली स्टैंड को कुकर या बर्तन में रखकर मध्यम आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम पकने दें.

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समय पूरा होने पर गैस बंद कर दें और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं. चाकू या टूथपिक डालकर चेक करें, अगर यह साफ बाहर आती है तो इडली पक चुकी है.

सर्विंग:

इडली को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर गीले चम्मच की मदद से मोल्ड्स से बाहर निकालें.

गरमा-गरम और स्पंजी रागी इडली को नारियल की चटनी, सांभर या अपनी मनपसंद मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें.

खास टिप्स
दही का इस्तेमाल: बैटर में खट्टे दही का इस्तेमाल करने से रागी का हल्कापन बढ़ता है और इडली अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती है.

तड़का ट्रिक: अगर आप चाहें तो बैटर में राई और कढ़ी पत्ते का तड़का भी मिला सकती हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है.

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