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165KM रेंज, डैशकैम और बहुत कुछ, देसी कंपनी E3 ने लॉन्च किया AI इलेक्ट्रिक स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है. हम बात कर रहे हैं ई3 इलेक्ट्रिक एआई की, जिसने अपना नया स्कूटर लॉन्च किया है. कंपनी ने ई3 ट्रिऑन को लॉन्च किया है, जो तीन वेरिएंट में आता है. ये स्कूटर 165 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है. इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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E3 Electric.AI Trion स्कूटर तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है. (Photo: ITG)
E3 Electric.AI Trion स्कूटर तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है. (Photo: ITG)

बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप ई3 इलेक्ट्रिक.एआई (E3 Electric.Ai) ने अपना नया स्कूटर लॉन्च किया है. ब्रांड ने ई3 ट्रिऑन को पेश किया है, जिसे कंपनी एक्सेसेबल फैमिली ईवी बता रही है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन वेरिएंट में आता है. इनमें अलग-अलग बैटरी और दूसरे फीचर्स मिलेंगे.

कंपनी की मानें, तो इस स्कूटर में एआई बेस्ड प्रीडेक्टिव फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा स्कूटर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है. आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

ई3 इलेक्ट्रिक.एआई ट्रिऑन की कीमत 1 लाख रुपये एक्स शोरूम बेंगलुरु से शुरू होती है. ये स्कूटर तीन वेरिएंट्स- सी1, सी1 एक्स और सी2 में आता है. इसे 6 कलर ऑप्शन- सोलर रेड, मिस्ट ग्रीन, ग्रेफाइट ग्रे, नोवा ब्लू, टील ब्लू और लूना वॉइट में खरीदा जा सकता है. 

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सी1 की कीमत 99,999 रुपये एक्स शोरूम है. वहीं सी1 एक्स की कीमत 1.10 लाख रुपये एक्स शोरूम है, जबकि टॉप वेरिएंट सी2 की कीमत 1.20 लाख रुपये एक्स शोरूम है. इनकी प्रीबुकिंग बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है. कंपनी इस पर एक्सटेंटेड वारंटी भी ऑफर कर रही है. ये वारंटी 8 साल या 1 लाख किलोमीटर तक के लिए होगी.

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यह भी पढ़ें: स्कूटर पर 10 लाख का चालान! कहीं आपकी गाड़ी न हो जाए जब्त

क्या है स्कूटर में खास? 

बेस वेरिएंट यानी सी1 में रिमूवेबल 2.3kWh की एलएफपी (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी मिलती है. वहीं सी1 एक्स और सी2 में 3kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो फिक्स यूनिट होगी. यानी इस बैटरी को आप स्कूटर से रिमूव नहीं कर पाएंगे. तीनों ही वेरिएंट्स में पीएमएसएम (परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर) हब मोटर मिलती है.

हालांकि, कंपनी ने मोटर की परफॉर्मेंस की जानकारी नहीं दी है. ब्रांड की मानें, तो सी1 एक्स की आईडीसी क्लेम्ड रेंज 165 किलोमीटर है. कंपनी ने सी1 की रेंज का खुलासा नहीं किया है. वहीं टॉप वेरिएंट सी2 की टॉप स्पीड 82 किलोमीटर प्रति घंटे की है. ये सिर्फ 6 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है. 

यह भी पढ़ें: चार महीने में 5 लाख ने खरीदी Suzuki की बाइक्स-स्कूटर, जुलाई में हुई बंपर सेल

सी1 और सी1 एक्स में इको और पावर मोड मिलता है. वहीं सी2 में कंपनी ने स्पोर्ट मोड भी दिया है. स्कूटर में 14 इंच के वील्स मिलते हैं. फीचर्स की बात करें, तो ये स्कूटर एआई इंटेलिजेंस के साथ आता है. कंपनी इसे भारत में पहला एआई पावर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बता रही है. 

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इसमें ई3 कमांड सेंटर फीचर मिलेगा, जो व्हीकल और क्लाउड डेटा का इस्तेमाल स्कूटर को मॉनिटर करने के लिए करेगा. इसके आधार पर स्कूटर सर्विस और डायग्नॉसिस अलर्ट जारी करेगा. इसमें 5 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है. इसमें ट्रिपसेंस सिस्टम दिया गया है, जो राइडर के फोन से कनेक्ट होकर कई जानकारी देगा.

इसमें नेविगेशन, चार्जर लोकेशन के साथ ट्रिप प्लानर, रिमोट बैटरी मॉनिटरिंग, व्हीकल कंट्रोल, जियोफेंसिंग, एसओएस असिस्टेंट और डैशकैम जैसे फीचर्स मिलेंगे. ये स्कूटर सिर्फ 10 सेकंड में व्हीकल को डायग्नॉसिस कर सकता है.

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