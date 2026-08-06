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चेहरा गोरा करने वाली क्रीम किडनी और हार्ट को कर सकती हैं नुकसान, जानिए कब बन जाती है बड़ा खतरा

गोरा करने वाली क्रीम का यूज केवल स्किन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके हानिकारक तत्व किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ये क्रीम अंगों को कैसे नुकसान करती हैं इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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क्रीम से हार्ट और किडनी पर असर ( PHOTO-ITGD)
क्रीम से हार्ट और किडनी पर असर ( PHOTO-ITGD)

सोशल मीडिया का दौर है. इसमें हर सुंदर दिखना चाहता है.ये चाहत ऐसी है कि चेहरे को गोरा दिखाने के लिए लोग कई तरह की क्रीम का यूज करते हैं. लेकिन कुछ क्रीम का खराब असर सिर्फ स्किन तक ही सीमित नहीं रहता है. यह किडनी और हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. ऐसी कौन सी क्रीम हैं जो शरीर के अंगों को नुकसान कर सकती हैं. ये स्किन से अंगों तक जाती कैसे हैं. इस बारे में आपको जानना जरूरी है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सामान्य मॉइश्चराइज़र और फेस क्रीम से घबराने की जरूरत नहीं है. स्किन एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. इसलिए आमतौर पर चेहरे पर लगाई गई अधिकतर क्रीम स्किन की ऊपरी परत तक ही रहती है, इसका बहुत ही छोटा हिस्सा शरीर में पहुंचता है, जो दिल या लिवर जैसे अंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं होता, लेकिन कुछ क्रीम ऐसी हैं जिनसे खतरा बढ़ जाता है.

कब बढ़ जाता है क्रीम के अंगों तक जाने का खतरा?

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इस बारे में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फिजिशियन डॉ.चिन्मय गुप्ता ने बताया है. वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना जांची-परखी या  स्किन लाइटनिंग यानी गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं तब इनके अंगों तक जाने का रिस्क होता है. ये खतरा बाजार में मिलने वाली कई गैर-कानूनी और बिना जांच वाली फेयरनेस क्रीम से होता है.ऐसी कुछ क्रीमों में पारा या हाइड्रोक्विनोन (Hydroquinone) जैसी चीजें ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती हैं.अगर इन क्रीमों का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इनमें मौजूद पारा धीरे-धीरे स्किन के जरिए शरीर में पहुंच सकता है. इसके बाद यह खून के साथ अलग-अलग अंगों तक पहुंचता है.

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यह भी पढ़ें: Pimples on skin: बारिश के मौसम में स्किन पर क्यों निकलते हैं ज्यादा पिंपल, डॉक्टर से जानें कैसे करें इनसे बचाव

इन अंगों पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर

डॉ गुप्ता बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर किडनी और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है. वहीं, शरीर से इन जहरीले कणों को बाहर निकालने की कोशिश में लिवर पर भी दबाव पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसी क्रीम का यूज करने से हार्ट की सेहत को भी नुकसान हो सकता है. 

वह कहते हैं कि अब लोग चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए अलग- अलग तरह की फेयरनेस क्रीम यूज कर रहे हैं. इनमें से कुछ क्रीम ऐसी होती है जो बहुत सस्ती होती हैं और बिना डॉक्टर से सलाह लिए लोग इनको लगाते रहते हैं. ये कुछ समय के लिए चेहरा तो चमका देती हैं, लेकिन इनका असर काफी गंभीर होता है. 

यह भी पढ़ें: बारिश के मौसम में AC में छिपा फंगस स्किन और फेफड़ों को कर रहा खराब, डॉक्टरों ने बताया कैसे करें बचाव

स्टेरॉयड वाली क्रीम भी बन सकती है परेशानी

दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डर्मेटोलॉजी विभाग के पूर्व डॉ. मनीष जांगड़ा बताते हैं कि एक्जिमा या सोरायसिस जैसी बीमारियों में डॉक्टर कभी-कभी स्टेरॉयड क्रीम लिखते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें बिना सलाह के लंबे समय तक चेहरे पर लगाते रहते हैं. ऐसा करना सही नहीं है.

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स्टेरॉयड क्रीम का जरूरत से ज्यादा और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसका कुछ हिस्सा खून में जा सकता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शरीर में पानी जमा होना और कोलेस्ट्रॉल में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये सभी बदलाव आगे चलकर दिल की सेहत पर गंभीर असर डाल सकते हैं. लेकिन यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक गैर-कानूनी और बिना जांच वाली फेयरनेस क्रीम का यूज करता रहता है. 

किन बातों का रखें ध्यान?

अगर कोई क्रीम बहुत जल्दी गोरा करने का दावा करती है, उसमें सामग्री की पूरी जानकारी नहीं दी गई है या वह बिना लाइसेंस के बिक रही है, तो उससे बचना ही बेहतर है. किसी भी स्किन क्रीम, खासकर स्टेरॉयड या स्किन लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें.

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