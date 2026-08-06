'बंटवारा 1947' में सिर्फ खाना पकाती दिखीं प्रीति जिंटा, सीन करने में घबराईं, डायरेक्टर का जवाब सुन हुईं दंग

प्रीति जिंटा 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. लेकिन उनकी वापसी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. अमेरिका में पति जीन गुडइनफ और जुड़वा बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहीं प्रीति को एक दिन आमिर खान का फोन आया. इसके बाद जो हुआ, उसने उन्हें सीधे 'बंटवारा 1947' के सेट तक पहुंचा दिया.

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मुंबई पहुंचते ही शुरू हुई 'अग्निपरीक्षा'

प्रीति ने बताया कि मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें आराम करने का भी मौका नहीं मिला. एयरपोर्ट से आने के तुरंत बाद उनका लुक टेस्ट हुआ. अगले दिन स्क्रिप्ट रीडिंग हुई और फिर शूटिंग शुरू हो गई. सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राजकुमार संतोषी ने पहले ही दिन फिल्म का सबसे मुश्किल इमोशनल सीन शूट करने का फैसला कर लिया.

प्रीति हंसते हुए बोलीं- मुझे लगा था पहले दिन कोई आसान सीन होगा, लेकिन उन्होंने सीधे सबसे कठिन सीन करा दिया. मैं तो पूरी तरह घबरा गई थी.

सनी देओल ने ऐसे बढ़ाया हौसला

पहले दिन प्रीति के साथ सीन में उनके को-स्टार सनी देओल थे. प्रीति ने बताया कि वह इतनी नर्वस थीं कि सनी से पूछने लगीं कि यह सीन कैसे करें. तब सनी ने उन्हें शांत करते हुए कहा- टेंशन मत लो... राज जी रीटेक लेते हैं. पहले कुछ खा लो.

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प्रीति ने सनी देओल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इतने साल बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है. वह आज भी उतने ही शांत, विनम्र और शानदार इंसान हैं.

1947 की औरतों की जिंदगी ने सोच बदल दी

प्रीति ने बताया कि वह हमेशा से किसी पीरियड फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थीं. उन्हें लगा था कि उस दौर के कपड़े, रहन-सहन और माहौल काफी दिलचस्प होंगे. लेकिन शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उन्हें 1947 की महिलाओं की असली जिंदगी से रूबरू कराया.

प्रीति ने बताया कि हर सीन में उन्हें खाना बनाना, सफाई करना या सिलाई करते हुए दिखाया गया. जब उन्होंने सवाल किया तो संतोषी ने कहा- 1947 में महिलाओं के पास करियर के ज्यादा विकल्प नहीं थे. उनका परिवार ही उनकी दुनिया थी. यही बात उनके दिल को छू गई.

प्रीति ने साफ कहा कि उन्हें इन 8 सालों में फिल्मों की कमी महसूस नहीं हुई. उन्होंने कहा- मेरा सबसे बड़ा सपना परिवार और बच्चे थे. मेरे लिए मां बनना किसी भी फिल्मी उपलब्धि से बड़ा है. उन्होंने बताया कि आज भी उनकी पहली प्राथमिकता उनके चार साल के जुड़वां बच्चे जिया और जय हैं.

वेब सीरीज से बनाई दूरी

प्रीति जल्द ही 'बंटवारा 1947' के अलावा कुणाल खेमू के निर्देशन वाली फिल्म 'Vibe' में भी नजर आएंगी. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वेब सीरीज करने का उनका कोई इरादा नहीं है. उनका कहना है कि वेब सीरीज की शूटिंग में 6 से 8 महीने लग सकते हैं और वह इतने लंबे समय तक अपने छोटे बच्चों से दूर नहीं रहना चाहतीं.

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राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म के जरिए प्रीति जिंटा करीब 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह कमबैक दर्शकों के दिल जीत पाता है या नहीं.

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