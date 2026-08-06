इजरायली PM नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात, वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज गुरुवार को टेलीफोन पर अहम बातचीत हुई. दोनों नेताओं के बीच यह संवाद ऐसे समय में हुआ है, जब वैश्विक स्तर पर कई बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं. इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.
बातचीत की शुरुआत में दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही, दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जिससे दोनों देशों की जनता को सीधा फायदा मिल सके.
इस फोन कॉल के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे हालिया घटनाक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने क्षेत्र के मौजूदा हालातों और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए. दुनिया के इस संवेदनशील हिस्से में हो रहे बदलावों को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर लगातार संवाद बना हुआ है.
बातचीत के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में भी आपसी संपर्क में बने रहने पर सहमति जताईय यह बातचीत दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे, मजबूत कूटनीतिक संबंधों और रक्षा, तकनीकी सहयोग के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.
यह भी पढ़ें: 'नरेंद्र मोदी हमारे ग्रेट फ्रेंड...', भारत का नाम लेकर नेतन्याहू ने US को दिखाया आईना