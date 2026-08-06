'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर आउट, किसने दी राम और रावण की आवाज?

डायरेक्टर नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड पौराणिक फिल्म 'रामायण' को लेकर आखिरकार बड़ा अपडेट आ गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि 6 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी. बीते दिन सोनी पिक्चर्स ने फिल्म का ऑफिशियल इंग्लिश ट्रेलर जारी किया. जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

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ट्रेलर को ग्लोबल प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया है. इस नए ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान राम बने रणबीर कपूर और रावण का किरदार निभा रहे यश संस्कृत या हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलते दिख रहे हैं, जो भारतीय महाकाव्य के आधार पर बनी फिल्म के लिए बेहद अनूठा प्रयोग माना जा रहा है.

ट्रेलर में सुनाई दी गई रियल वॉइस

आमतौर पर फिल्मों के रीजनल या इंटरनेशनल ट्रेलर्स में वॉइस आर्टिस्ट्स से डबिंग कराई जाती है, लेकिन 'रामायण' के इस इंग्लिश वर्जन में ऐसा नहीं है. इसमें रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (सीता) और यश (रावण) समेत लीड एक्टर्स ने खुद अपनी आवाज में इंग्लिश डायलॉग्स रिकॉर्ड किए हैं. इससे इंटरनेशनल और इंडियन ऑडियंस दोनों को ही स्टार्स की असली आवाज में उनकी परफॉर्मेंस को महसूस करने का मौका मिल रहा है.

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क्या AI का किया गया इस्तेमाल?

सोशल मीडिया पर ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच इस बात को लेकर काफी चर्चा छिड़ गई है कि क्या इसमें कलाकारों के लिप-सिंक को नेचुरल बनाने के लिए एआई (AI) का सहारा लिया गया है. हालांकि मेकर्स की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीधे इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस पौराणिक कहानी को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने टेक्नोलॉजी का खुलकर इस्तेमाल किया है.

The AI Lip-Sync in #Ramayana English Trailer Is Genuinely Mind-Blowing. 🏹 🤯



Is This the Future of Global Cinema? pic.twitter.com/AkUlIRDK86 — iamfunnier (@whyamifunnier) August 5, 2026

अगर कहानी की बात करें तो इंग्लिश ट्रेलर का पूरा फ्लो उसी तरह रखा गया है जैसा जुलाई में आए ओरिजिनल टीजर/ट्रेलर में देखने को मिला था. वीडियो की शुरुआत रावण (यश) की उस गूंजती हुई आवाज से होती है.

इंग्लिश ट्रेलर में क्या बदलाव किए गए हैं?

हालांकि दोनों ट्रेलर एक ही फिल्म के हैं, लेकिन ध्यान से देखने वाले फ़ैन्स ने गौर किया कि इंग्लिश वर्शन, हिंदी वर्शन की हूबहू कॉपी नहीं है. हिंदी ट्रेलर के कुछ सीन इंग्लिश वर्जन में नहीं रखे गए हैं, जिससे इसे देखने का अनुभव थोड़ा अलग हो जाता है. इसकी लंबाई (रनटाइम) भी कम की गई है. जहां हिंदी ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकंड का है, वहीं इंग्लिश वर्शन 3 मिनट 55 सेकंड का है. इन छोटे-मोटे बदलावों की वजह से कई दर्शकों को लगा कि इंग्लिश ट्रेलर की रफ़्तार ज़्यादा तेज़ है, और इसे लेकर ऑनलाइन काफ़ी चर्चा हो रही है.

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