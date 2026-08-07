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How to Make Mawa Imarti: रसगुल्ले भूल जाएंगे, जब बरसात में खाएंगे यूपी की रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी

बारिश के मौसम में अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो यहां हम आपको गरमा-गरम और कुरकुरी इमरती की आसान रेसिपी बता रहे हैं जिससे आप आसानी से घर पर ही हलवाई स्टाइल इमरती बना सकते हैं. उड़द दाल से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रसीली होती है.

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हलवाई स्टाइल इमरती कैसे बनाएं (Photo: ITG)
हलवाई स्टाइल इमरती कैसे बनाएं (Photo: ITG)

मानसून के सुहावने मौसम में अक्सर कुछ गरमा-गरम और मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है. ऐसे में बाजार से मिठाई मंगाने के बजाय अगर घर पर ही शुद्ध और ताजा इमरती मिल जाए तो बारिश का मजा दोगुना हो जाता है. बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से चाशनी से लबालब भरी इमरती देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है.

कई बार लोगों की शिकायत होती है कि घर पर इमरती बाजार जैसी क्रिस्पी नहीं बनती या चाशनी अंदर तक नहीं जाती. लेकिन सही नाप और कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स के साथ आप बहुत आसानी से हलवाई जैसी एकदम सही शेप और परफेक्ट स्वाद वाली इमरती घर पर ही तैयार कर सकते हैं. यहां हम आपको बिलकुल हलवाई जैसी कुरकुरी मावा इमरती बनाने की ट्रिक्स बता रहे हैं.

सामग्री (Ingredients)
उड़द दाल (बिना छिलके वाली): 1 कप (4-5 घंटे भीगी हुई)

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मावा (खोया): 1/2 कप (ताजा और कद्दूकस किया हुआ)

कॉर्नफ्लोर या अरारोट: 2 बड़े चम्मच (बाइंडिंग और कुरकुरेपन के लिए)

ऑरेंज फ़ूड कलर: 2 चुटकी

चीनी: 2 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 1 कप

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

केसर धागे: 8-10 (ऐच्छिक)

घी या तेल: तलने के लिए

मावा इमरती बनाने की विधि

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भीगी हुई उड़द दाल को पानी छानकर मिक्सर में बिना (या बहुत कम) पानी के महीन पीस लें. अब एक परात में पिसी हुई दाल, कद्दूकस किया मावा, कॉर्नफ्लोर और ऑरेंज कलर मिलाएं. इस मिश्रण को अपनी हथेली से एक ही दिशा में 8-10 मिनट तक खूब फेंटें. पानी से भरे कटोरे में थोड़ा सा बैटर डालें, अगर वह ऊपर तैरने लगे तो बैटर परफेक्ट फिट हो चुका है.

एक बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं. इसमें इलायची पाउडर और केसर डालें. जब चीनी घुल जाए, तो इसे 5-6 मिनट उबालें ताकि 1 तार की हल्की चिपचिपी चाशनी बन जाए. चाशनी को गुनगुना ही रहने दें.

बैटर को इमरती वाले कॉटन के कपड़े या पाइपिंग बैग/जिपलॉक बैग में भरें और नीचे से छोटा सा छेद करें. एक सपाट तले वाली कड़ाही में मध्यम गरम घी/तेल रखें. कपड़े को दबाते हुए पहले गोल चक्कर बनाएं और फिर उसके ऊपर छोटे-छोटे छल्ले बनाते जाएं.

इमरती को हमेशा धीमी से मध्यम आंच पर ही तलें. मावा होने के कारण यह जल्दी लाल हो सकती है, इसलिए दोनों तरफ से पलटकर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें.

इमरती को कड़ाही से निकालकर तुरंत हल्की गरम चाशनी में डालें. इमरती को 2-3 मिनट चाशनी में दबाकर रखें ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए, फिर निकालकर प्लेट में रखें.

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