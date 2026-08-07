चरखी दादरी गैंगवार का मुख्य आरोपी कातिया गिरफ्तार, फायरिंग में 7 लोग हुए थे घायल

सिटी पुलिस थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. स्पेशल पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया.

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पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव माजरा निवासी रोहित उर्फ कातिया के रूप में हुई है. पुलिस की स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में आरोपी रोहित उर्फ कातिया को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अपने अन्य साथियों के साथ जयपुर रूट से बस पकड़कर आया था और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था.

क्या था पूरा मामला?

वीरवार को चरखी दादरी सिटी थाने और कोर्ट परिसर के पास घात लगाए हमलावरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इस गैंगवार की घटना में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक और गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था. गोलीकांड के बाद सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो और रोहित गोदारा गैंग के नवीन बॉक्सर का एक ऑडियो वायरल हुआ था. ऑडियो में नवीन बॉक्सर ने दावा किया था कि चरखी दादरी में हुई गोलीबारी उसी ने करवाई थी.

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ऑडियो हुआ था वायरल

वायरल ऑडियो में नवीन बॉक्सर ने यह भी दावा किया था कि स्कॉर्पियो पर हमला अनिल फतेहगढ़ी को निशाना बनाकर किया गया था. उसने कहा था कि इस हमले में अनिल फतेहगढ़ी के दो साथियों की मौत हो गई थी और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी उनके गैंग ने ली थी. वहीं, इस घटना से जुड़ा एक CCTV वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें तीन शूटर हथियार लहराते हुए और एक अन्य शूटर भागता हुआ नजर आया था.

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