'धर्म संसद' में बोले मनोज तिवारी, Gen Z बेहद दूरदर्शी, कुछ लोग कर रहे बदनाम

उज्जैन में आयोजित 'आज तक' के धर्म संसद के मंच पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उज्जैन से अपने गहरे और विशेष संबंध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका इस पवित्र नगरी से एक खास रिश्ता रहा है. कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए. उन्होंने भक्ति और शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बिना भक्ति के शक्ति की प्राप्ति नहीं होती और सच्ची शक्ति वही है जो सकारात्मक दिशा में काम करे. उन्होंने कहा कि हम देश के लिए भक्ति करते हैं, जबकि कुछ लोग विदेश के लिए भक्ति करते हैं.

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बीजेपी से ब्राह्मणों की कथित नाराजगी के सवाल को खारिज करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी 2024 में चुनाव जीतकर नहीं आते और वे 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि देश ने ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा, जो छात्रों की बात होने पर चार कदम आगे आकर बात करते हैं और किसानों की बात आने पर चार कदम आगे झुककर बात करते हैं, पीएम हमेशा लोगों के हित के लिए समर्पित रहते हैं और महिलाओं के सम्मान व अधिकार के लिए तत्पर हैं, उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही महिला आरक्षण बिल पास होगा और इसके लिए अलग से विशेष सत्र भी बुलाना पड़ सकता है.

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संसद के बाहर छात्रों का प्रदर्शन पर क्या कहा

संसद के बाहर छात्रों द्वारा किए गए मार्च पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने बताया कि उस दौरान संसद में भय का माहौल बन गया था, उन्होंने कहा कि छात्रों के बीच कुछ ऐसे असामाजिक लोग भी घुस आए थे जो देश को जलाना चाहते थे. ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार का रुख सख्त था, लेकिन देश के वास्तविक छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए यह सरकार हमेशा तैयार रहती है.

'जेन जी' (Gen Z) और सनातन धर्म पर विचार

मनोज तिवारी ने 'जेन जी' (Gen Z) का समर्थन करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा इस पीढ़ी के लिए बनाया गया वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया, जिसे हम सकारात्मक रूप में देखते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'जेन जी' को बदनाम कर रहे हैं और उन्हें हिंसक बता रहे हैं, जबकि यह पीढ़ी बेहद दूरदर्शी है और इन्हीं की बदौलत हमारा देश विकसित बनेगा. इसके साथ ही, युवाओं के सनातन से दूर होने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का युवा सनातन से दूर नहीं है, बल्कि वह पहले से अधिक सनातनी है और सोशल मीडिया पर उनकी यह सक्रियता देश के लिए एक अच्छी बात है.

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