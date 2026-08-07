Shani Vakri 2026: दिसंबर में शनि बदलेंगे चाल, 5 राशियों के बैंक बैलेंस में होगी जबरदस्त तेजी

Shani Vakri: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के चाल बदलने का सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है.न्याय के देवता और कर्मफलदाता शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं, तो देश-दुनिया के साथ-साथ सभी जातकों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं.पंचांग के अनुसार, साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2026 में शनि अपनी उल्टी चाल यानी वक्र अवस्था को छोड़कर मार्गी (सीधी चाल) होने जा रहे हैं.11 दिसंबर 2026 को शनि के मार्गी होने से कुछ खास राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.आइए जानते हैं कि शनि की सीधी चाल से किन 5 भाग्यशाली राशियों के करियर और आर्थिक पक्ष में जबरदस्त तरक्की आ सकती है.

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मेष राशि (Aries)

शनि का मार्गी होना मेष राशि के जातकों के लिए करियर के मोर्चे पर बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट के रास्ते खुलेंगे.व्यापार में लंबे समय से अटके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे . आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला रहेगा.जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे या नई जॉब की तलाश में थे, उन्हें सफलता मिल सकती है.बिजनेस करने वाले जातकों को अचानक से बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं, जिससे बैंक-बैलेंस मजबूत होगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी.कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है.पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से भी इस दौरान तगड़ा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत और तरक्की देखने को मिलेगी.आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे धन संचय करने में आसानी होगी.व्यापारिक मामलों में किए गए पुराने प्रयास अब रंग लाएंगे. बड़ा मुनाफा देकर जाएंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामियों के लिए शनि का मार्गी होना विशेष रूप से फलदायी रहेगा क्योंकि शनि इसी राशि में प्रभाव रखते हैं.करियर में आ रही तमाम बाधाएं दूर होंगी. कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.इस दौरान आकस्मिक धन लाभ और आर्थिक समृद्धि के प्रबल योग बनेंगे.

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