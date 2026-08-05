Vrat ki Fruit Chaat: व्रत के आलू खाकर हो गए बोर? सावन व्रत में बनाएं ठंडी-ठंडी फ्रूट चाट, पेट भी भरेगा और पोषण भी मिलेगा

Vrat ki Fruit Chaat: सावन के पवित्र महीने में व्रत के दौरान अक्सर लोग रोज-रोज एक ही तरह के आलू, सिंघाड़े की पूरी या साबूदाना खाकर बोर हो जाते हैं. ऐसे में व्रत के नियमों का पालन करते हुए कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो फ्रूट चाट एक बेहतरीन और रिफ्रेशिंग ऑप्शन है. यह न सिर्फ आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखती है बल्कि शरीर को भरपूर पोषण और हाइड्रेशन भी देती है.

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सामग्री:

ताजे फल: सेब, केला, पपीता, अनार के दाने, अंगूर (अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फल) - 2 कप (छोटे टुकड़ों में कटे हुए)

व्रत वाला सेंधा नमक: स्वादानुसार, आप चाहें तो बिना नमक के भी इसे बना सकते हैं.

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (चटपटे स्वाद के लिए)

काले-सफेद तिल

व्रत वाली हरी चटनी (ऑप्शनल): धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक से बनी पिसी हुई चटनी (1 चम्मच)

पुदीने की पत्तियां: ताजगी के लिए (बारीक कटी हुई)

बनाने का तरीका:

सभी ताजे फलों को पानी से अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे और एक बराबर टुकड़ों में काट लें.

एक बड़े बाउल में कटे हुए सभी फल (जैसे सेब, केला, पपीता आदि) और अनार के दाने डालें.

अब इसमें सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालें.

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ऊपर से नींबू का रस निचोड़ें (यदि आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, तो व्रत वाली हरी चटनी या कुटी हुई काली मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं).

सभी चीजों को हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लें. ऊपर से बारीक कटी पुदीने की पत्तियां और थोड़े से अनार के दाने डालकर इसे सजाएं.

व्रत में फ्रूट चाट खाने के जबरदस्त फायदे

व्रत के दौरान कमजोरी या थकान महसूस होने पर फ्रूट्स तुरंत एनर्जी देते हैं.

सावन के उमस भरे मौसम में पानी से भरपूर फल (जैसे खरबूजा, तरबूज, पपीता) शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते.

तले-भुने फलाहार की तुलना में फल पचने में बेहद आसान होते हैं, जिससे एसिडिटी या भारीपन की समस्या नहीं होती.

यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ जरूरी विटामिन्स और फाइबर्स भी प्रदान करते हैं.

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