'आप मुझे टीम से ड्रॉप कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा', BCCI को रोहित शर्मा का कड़ा संदेश? दिग्गज ने दिया हैरान करने वाला बयान

वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भारतीय टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर बीसीसीआई कई बड़े बदलाव कर सकती है. भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं, इस पर फैन्स के बीच सस्पेंस बरकरार है.

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लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को तगड़ा जवाब दिया. सीरीज के शुरुआती मैचों में बल्ले से रन नहीं आने से रोहित शर्मा पर परफॉर्मेंस का दबाव साफ नजर आ रहा था.

तीसरे मैच से पहले कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा था कि साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं को देखते हुए चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने की तैयारी में हैं. हालांकि, लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय वनडे बल्लेबाज बनकर रोहित ने जता दिया कि उनके बल्ले की धार अभी कम नहीं हुई है.

रोहित को लेकर क्या बोले कैफ

रोहित को लेकर अब भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा बयान दिया है. कैफ के मुताबिक रोहित शर्मा ने अपने खेलने के रवैये से बीसीसीआई चयनकर्ताओं को एक सीधा और सख्त मैसेज भेज दिया है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा कि रोहित का रुख अब बिल्कुल साफ हो चुका है. कैफ के मुताबिक रोहित का रवैया ऐसा है जैसे वे चयनकर्ताओं से कह रहे हों कि अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूं तो फैसला आप लीजिए और मुझे टीम से ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन मैं खुद पीछे हटने वाला नहीं हूं.

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रोहित खुद नहीं करेंगे संन्यास का ऐलान

कैफ ने कहा कि लॉर्ड्स में शतक यह बताता है कि रोहित का पूरा ध्यान सिर्फ खेलने पर है. उन्होंने संकेत दिया कि शायद पहले बोर्ड या चयनकर्ताओं की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब रोहित ने साफ कर दिया है कि वे खुद से संन्यास का ऐलान नहीं करेंगे.

In conversation with Rohit Sharma after his glorious Lord's century 💯



Stay tuned for the full interview! 🎥#TeamIndia pic.twitter.com/dcHacozcA0 — BCCI (@BCCI) July 20, 2026

रोहित को लेकर सस्पेंस बरकरार

अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कैफ ने कहा कि इस समय रोहित की जगह को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस स्थिति को टीम मैनेजमेंट को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए. कैफ ने कहा कि कोचिंग स्टाफ यह तो कहता है कि रोहित को खुलकर खेलने की आजादी है. लेकिन किसी ने भी यह साफ नहीं कहा कि वे 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा हैं या नहीं.



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