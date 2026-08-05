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ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड पर गिरी गाज, MI केपटाउन ने किया रिलीज... मुंबई इंडियंस भी ले सकती है बड़ा फैसला

SA20 (साउथ अफ्रीका 20-20) 2026-27 मिनी ऑक्शन से पहले मौजूदा चैम्प‍ियन MI केपटाउन ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेंट बोल्ट, कीरोन पोलार्ड और रासी वैन डर डुसेन को रिलीज कर दिया है. बोल्ट के लगातार खराब प्रदर्शन और पोलार्ड की सीमित भूमिका इसके पीछे बड़ी वजह रही. अब माना जा रहा है कि IPL में मुंबई इंडियंस भी बोल्ट को लेकर ऐसा ही फैसला ले सकती है.

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ट्रेंट बोल्ट पर मुंबई इंड‍ियंस ने बड़ा फैसला किया है (Photo: ITG)
ट्रेंट बोल्ट पर मुंबई इंड‍ियंस ने बड़ा फैसला किया है (Photo: ITG)

SA20 (साउथ अफ्रीका 20-20) के अगले सीजन के मिनी ऑक्शन से पहले मौजूदा चैम्प‍ियन मुंबई इंड‍ियंस केपटाउन (MI Cape Town) ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है. 

5 अगस्त को सभी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें केपटाउन ने अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वैन डर डुसेन को रिलीज कर दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी टीम छोड़कर डरबन सुपर जायंट्स में शामिल हो गए हैं, जहां वह पूर्व इंग्लैंड कप्तान जोस बटलर के साथ खेलेंगे.

बोल्ट के गिरते प्रदर्शन का पड़ा असर
37 वर्षीय ट्रेंट बोल्ट का पिछला SA20 सीजन बेहद साधारण रहा. उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 8 विकेट लिए. इस दौरान उनका बॉल‍िंग एवरेज 43 रहा, जबकि इकोनॉमी रेट 6.94 से बढ़कर 9.82 पहुंच गई. पिछले कुछ समय से अलग-अलग टी20 लीगों में भी उनका प्रदर्शन लगातार गिरा है.

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मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 में मुंबई इंड‍ियंस न्यूयॉर्क (MI New York) के लिए बोल्ट ने 10 मुकाबलों में 8 विकेट लिए. हालांकि इस समय वह मेन्स हंड्रेड 2026 में MI लंदन का हिस्सा हैं, जहां पांच मैचों में 6 विकेट लेकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बावजूद अगले सीजन के लिए MI लंदन उन्हें बरकरार रखेगी या नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है.

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मुंबई इंडियंस में भी मुश्किल बढ़ सकती है
IPL 2026 में भी बोल्ट उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. मुंबई इंडियंस ने उन्हें 12.50 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पांच मैच खेले और दो विकेट ही ले सके. SA20 समेत अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीगों में लगातार कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि IPL मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस भी उन्हें रिटेन करने के बजाय रिलीज करने पर विचार कर सकती है.

पोलार्ड भी नहीं बचा पाए जगह
39 वर्षीय कीरोन पोलार्ड को भी एमआई केपटाउन ने रिलीज कर दिया. पिछले SA20 सीजन में उन्हें सिर्फ दो मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 20 रन बनाए और गेंदबाजी में कोई विकेट हासिल नहीं किया.

हालांकि MLC 2026 में एमआई न्यूयॉर्क के लिए उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा था, लेकिन इससे उनकी जगह नहीं बच सकी. IPL में भी मुंबई इंडियंस उन्हें पहले ही खिलाड़ी के रूप में रिलीज कर चुकी थी. इसके बाद 2023 में उन्हें टीम का बैटिंग कोच बनाया गया. हाल के समय में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखी है, ऐसे में भविष्य में उनके कोचिंग रोल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं.

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विल जैक्स अब तीन MI टीमों का हिस्सा
इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स अब मुंबई इंड‍ियंस ग्रुप की तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह IPL में मुंबई इंडियंस और मेन्स हंड्रेड में एमआई लंदन के लिए खेल रहे हैं. अब SA20 में भी वह एमआई केपटाउन की ओर से उतरेंगे. इससे पहले जैक्स लगातार तीन सीजन तक प्रिटोरिया कैपिटल्स का हिस्सा रहे थे.

MI केपटाउन की ऑक्शन से पहले टीम
मिनी ऑक्शन से पहले एमआई केपटाउन  के स्क्वॉड में विल जैक्स, राशिद खान, निकोलस पूरन, कॉर्बिन बॉश, रीजा हेंड्रिक्स, थॉमस कैबर, जॉर्ज लिंडे, डेन पीड्ट, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, टियान वान वुरेन, ट्रिस्टन लूस और कगिसो रबाडा शामिल हैं. फिलहाल टीम के पास आठ स्लॉट खाली हैं, जिन्हें वह आगामी SA20 मिनी ऑक्शन में भरने की तैयारी करेगी.

 

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