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जमीन विवाद में पहुंची पुलिस, महिला से आपत्तिजनक शब्द बोलने का वीडियो वायरल, SI लाइन हाजिर

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 की टीम के सब इंस्पेक्टर पर महिला से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने मामले की जांच कराई. जांच में पुलिसकर्मी का आचरण विभागीय गरिमा के विपरीत मिलने पर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया.

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वीडियो वायरल.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
वीडियो वायरल.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में महिला से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में यूपी-112 में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया. जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

मामला चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव का है. यहां जमीन से जुड़े विवाद की सूचना मिलने पर यूपी-112 की पीआरवी-5769 मौके पर पहुंची थी. टीम में तैनात सब इंस्पेक्टर मिर्जा शमी बाग भी घटनास्थल पर मौजूद थे. इसी दौरान महिला से बातचीत के दौरान उनके द्वारा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: कौशाम्बी में प्रेमी के साथ भाग गई 3 बच्चों की मां, मासूमों को लेकर थाने पहुंचा पति

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वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा. पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी चायल से जांच कराई. जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मी का व्यवहार और आचरण पुलिस विभाग की गरिमा के अनुरूप नहीं पाया गया. इसके बाद एसपी ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए.

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जांच के बाद SI लाइन हाजिर

जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद सब इंस्पेक्टर मिर्जा शमी बाग को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी का अनुशासनहीन व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा और विभागीय गरिमा बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है.

डीएसपी शिवांक सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें सब इंस्पेक्टर द्वारा महिला के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी जमीन से संबंधित विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे. इसी दौरान महिला की ओर से वीडियो बनाए जाने की बात सामने आई और बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई गई. जांच में पुलिसकर्मी का आचरण उचित नहीं पाया गया, जिसके बाद एसपी ने लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की. साथ ही विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस का सख्त रुख

इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने साफ किया है कि ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता या आम लोगों के साथ अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि विवादित परिस्थितियों में भी वे संयम और मर्यादा बनाए रखें.

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फिलहाल, सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किए जाने के बाद विभागीय जांच जारी है. जांच के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, यह रिपोर्ट आने के बाद तय होगा. वहीं, वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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