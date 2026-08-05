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Budh Gochar 2026: कर्क राशि में बुध का प्रवेश, 5 राशियों के लिए वरदान साबित होगी यह चाल

Budh Gochar 2026:कर्क राशि में बुध गोचर 2026: बुध के कर्क राशि में प्रवेश से किन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत? जानें वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर समेत सभी राशियों पर इसका ज्योतिषीय प्रभाव.

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बुध गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव: चमकेंगे इन राशियों के सितारे
बुध गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव: चमकेंगे इन राशियों के सितारे

Budh Gochar: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन, करियर और कारोबार पर पड़ता है. पंचांग और खगोलीय गणना के अनुसार, बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है.  बुध का यह गोचर कई राशियों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी साबित होने वाला है. 

ग्रहों की इस चाल से जहां कुछ खास राशियों को नौकरी और व्यवसाय में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, वहीं जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि कर्क राशि में हुए बुध के इस विशेष गोचर से किन-किन भाग्यशाली राशियों को बंपर लाभ मिलने वाला है और किसके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है. 

बुध गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव: चमकेंगे इन राशियों के सितारे
1. वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है. आपके संवाद करने के कौशल में निखार आएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे.  कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.  व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. 

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2. मिथुन राशि
आपकी ही राशि के स्वामी बुध का यह गोचर आपके लिए धन लाभ के नए द्वार खोलेगा.  परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा. यदि आपका कोई पुराना रुका हुआ काम था, तो वह अब आसानी से पूरा हो जाएगा. वाणी के प्रभाव से आप अपने अटके हुए कार्य भी निकलवाने में सफल रहेंगे. 

3. कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर शानदार परिणाम लेकर आएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे.  निवेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा.  प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है.  मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. 

4. तुला राशि
तुला राशि के जातकों के करियर में इस दौरान जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.  नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापार के विस्तार के लिए बनाई गई योजनाएं सफल साबित होंगी. 

5. मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर दांपत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा.  जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. आपसी तालमेल बेहतर होगा. व्यावसायिक साझेदारियों से आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है. 

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