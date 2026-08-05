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फैक्ट चेक: फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस का बताकर वायरल हुआ 2018 का पुराना वीडियो

4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई, जिससे 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हो गए. सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो इसी हादसे का बताकर शेयर किया जा रहा है. फैक्ट चेक की पड़ताल में यह वीडियो पुराना निकला. यह वीडियो 2018 की एक दूसरी घटना है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो 4 अगस्त का है, जब थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो 4 अगस्त की घटना का नहीं, बल्कि अप्रैल 2018 का है, जब अमृतसर से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई थी.

थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 4 अगस्त को एक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज हवा के झटकों में फंसा विमान अचानक करीब 300 फीट तक नीचे आ गया. इस घटना में क्रू मेंबर्स समेत कई यात्री घायल हो गए. 

अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक वीडियो शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि ये वीडियो इसी फ्लाइट के अंदर का है, और टर्बुलेंस के दौरान का है. इसमें किसी हवाई जहाज के अंदर बैठे कुछ यात्री रोते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं विमान के एक विंडो की अंदर की लेयर भी निकली हुई देखी जा सकती है.

कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने भी हालिया विमान टर्बुलेंस की खबर में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो 2018 का है, और 4 अगस्त के टर्बुलेंस से संबंधित नहीं है. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये एबीपी न्यूज के इंस्टाग्राम अकाउंट  पर मिला. यहां इसे 22 अप्रैल, 2018 को पोस्ट किया गया था. इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये पुराना वीडियो है और 4 अगस्त की घटना से संबंधित नहीं हो सकता है.

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एबीपी न्यूज की पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो एयर इंडिया के एक प्लेन के अंदर मौजूद यात्री ने शूट किया था. ये फ्लाइट अमृतसर से दिल्ली जा रही थी. प्लेन एक तेज टर्बुलेंस में फंस गया था, जिससे विंडो पैनल के अंदर का हिस्सा निकलकर अलग हो गया और ऊपर से कुछ ऑक्सीजन मास्क भी नीचे गिर गए थे.

इस घटना से संबंधित तमाम न्यूज रिपोर्ट्स मौजूद हैं. एनडीटीवी की 22 अप्रैल, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन करीब 15 मिनट तक टर्बुलेंस में फंसा रहा था. इस घटना में 3 यात्री घायल हो गए थे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट  भी यही कहती है.

वहीं 4 अगस्त की घटना में घायल 13 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को अस्पताल पहुंचाया गया था. इस विमान में कुल 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित हासिल कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है.

साफ है कि एक पुराने वीडियो को 4 अगस्त की घटना से संबंधित बताकर झूठ फैलाया जा रहा है.

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