scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल

लालू यादव के बेटे और नेता तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वहीं कई लोगों का कहना है कि दोनों किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं.

Advertisement
X
मल्लिका के साथ तेजू भैया (Photo: Instagram/tejpratapyadav_jjd)
मल्लिका के साथ तेजू भैया (Photo: Instagram/tejpratapyadav_jjd)

बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. राजनीति के साथ-साथ इन दिनों वे एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी खूब छाए हुए हैं. हाल ही में रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर चर्चा में आए तेज प्रताप ने अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

उन्होंने बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ अपनी वीडियो शेयर किया है. जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, इंटरनेट पर तहलका मच गया और फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे.

मल्लिका शेरावत के साथ वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों काफी सहज अंदाज में एक-दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किसी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं. वीडियो में दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी साफ देखी जा सकती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामने आए इस वीडियो में तेज प्रताप यादव नीले रंग की शर्ट और सफेद पैंट में काफी डैशिंग लग रहे हैं. वहीं मल्लिका शेरावत पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है और यही वजह है कि फैंस इस जोड़ी को एक साथ देखकर काफी हैरान भी हैं और उत्साहित भी.

सम्बंधित ख़बरें

tej pratap yadav mallika sherawat
Tej Pratap का दिखा नया ग्लैमरस अवतार!
mallika sherawat, shweta tiwari
श्वेता तिवारी के लिए मल्लिका को किया साइड, हुआ अपमान?
मल्लिका शेरावत के करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा ये शो?
Mallika Sherawat
फिल्मों से दूर मल्लिका शेरावत, फीका पड़ा स्टारडम! रियलिटी शो 'ट्रेटर्स' से होगा तगड़ा कमबैक?
Mallika Sherawat low cut blouse
'डीप कट ब्लाउज से मचाई सनसनी', 20 साल पहले कान्स में उड़ाया था गर्दा

कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है
तेज प्रताप ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'Something exciting coming soon' यानी 'कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है'. उनके इस एक वाक्य ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है. हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह किसी आने वाली फिल्म का सीन है, कोई म्यूजिक वीडियो है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट.

Advertisement

प्रोजेक्ट पर सस्पेंस बरकरार
फिलहाल इस वायरल पोस्ट को लेकर न तो तेज प्रताप यादव की तरफ से और न ही मल्लिका शेरावत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है. दोनों ने सिर्फ तस्वीरें और वीडियो साझा करके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों किस नए अवतार में एक साथ पर्दे पर नजर आते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल |
    'आप मुझे टीम से ड्रॉप कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा', BCCI को रोहित शर्मा का कड़ा संदेश? दिग्गज ने दिया हैरान करने वाला बयान |
    फैक्ट चेक: फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस का बताकर वायरल हुआ 2018 का पुराना वीडियो |
    प्रयागराज: कबाड़ बीनने वाले मूक-बधिर दंपति समेत 3 का कातिल कौन? कमरे में मिलीं खून से सनी लाशें |
    मर्सिडीज में बारूद लगाकर उड़ाया, टारगेट पर रूसी ड्रोन फैक्टरी का CEO! |
    जमीन विवाद में पहुंची पुलिस, महिला से आपत्तिजनक शब्द बोलने का वीडियो वायरल, SI लाइन हाजिर |
    टॉपलेस लड़कियां, शराब और अय्याशी... अमीरों की White Parties में क्या-क्या होता है? |
    अल-नीनो की मेहरबानी... अगले कुछ महीने रहेंगे गर्म, पारा रहेगा ऊपर |
    Range Rover SV Ultra: मसाज वाली सीट्स, 261Kmph की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई खास कार |
    अब ये क्या? हर LPG सिलेंडर पर टैक्स वसूलेगी सरकार, इस एजेंसी का दावा
    Advertisement