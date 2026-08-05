मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल

बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. राजनीति के साथ-साथ इन दिनों वे एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी खूब छाए हुए हैं. हाल ही में रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर चर्चा में आए तेज प्रताप ने अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

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उन्होंने बॉलीवुड की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ अपनी वीडियो शेयर किया है. जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, इंटरनेट पर तहलका मच गया और फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे.

मल्लिका शेरावत के साथ वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों काफी सहज अंदाज में एक-दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किसी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं. वीडियो में दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी साफ देखी जा सकती है.

सामने आए इस वीडियो में तेज प्रताप यादव नीले रंग की शर्ट और सफेद पैंट में काफी डैशिंग लग रहे हैं. वहीं मल्लिका शेरावत पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है और यही वजह है कि फैंस इस जोड़ी को एक साथ देखकर काफी हैरान भी हैं और उत्साहित भी.

कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है

तेज प्रताप ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'Something exciting coming soon' यानी 'कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है'. उनके इस एक वाक्य ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है. हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह किसी आने वाली फिल्म का सीन है, कोई म्यूजिक वीडियो है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट.

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प्रोजेक्ट पर सस्पेंस बरकरार

फिलहाल इस वायरल पोस्ट को लेकर न तो तेज प्रताप यादव की तरफ से और न ही मल्लिका शेरावत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है. दोनों ने सिर्फ तस्वीरें और वीडियो साझा करके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों किस नए अवतार में एक साथ पर्दे पर नजर आते हैं.

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