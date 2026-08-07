How to Dry Clothes in Rains: सूती हो या रेशमी! बारिश में फटाफट सूखेगा हर गीला कपड़ा, बस अपनाएं ये आसान ट्रिक, नमी-सीलन की भी छुट्टी

मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है लेकिन इस मौसम में गीले कपड़ों को सुखाने में बहुत दिक्कत होती है. लगातार होती बारिश और धूप न होने के कारण कपड़े कई दिनों तक सीले ही बने रहते हैं जिससे उनसे अजीब सी सीलन भरी बदबू आने लगती है. अगर आपके पास भी कपड़ों की नमी खत्म करने का कोई जुगाड़ नहीं है तो यहां हम आपको कुछ आसान और स्मार्ट हैक्स बता रहे हैं. इनकी मदद से आप बिना धूप के भी अपने कपड़ों को झटपट सुखा सकते हैं और उन्हें एकदम फ्रेश रख सकते हैं.

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बिना धूप कपड़े सुखाने की आसान ट्रिक्स



टॉवल का करें यूज

गीले कपड़े को एक सूखे और मोटे कॉटन टॉवल के बीच में रखें. अब तौलिए को कपड़े के साथ बेलन की तरह रोल करें और हल्के से दबाएं या निचोड़ें. तौलिया कपड़े का अतिरिक्त पानी सोख लेगा जिससे कपड़ा काफी हद तक सूख जाएगा. इसके बाद आप उस कपड़े को कमरे के अंदर पंखे की हवा में टांग दें.

हेयर ड्रायर का इस्तेमाल

अगर किसी कपड़े को तुरंत सुखाना है (जैसे सॉक्स, शर्ट या अंडरगारमेंट्स) तो हेयर ड्रायर की मध्यम आंच का इस्तेमाल करें. कपड़े को अंदर-बाहर से 2-3 मिनट ड्रायर दिखाएं, नमी तुरंत गायब हो जाएगी.

इस तरह करें पंखे का सही यूज

कपड़ों को रस्सी पर पास-पास टांगने की जगह हैंगर में टांगें और उनके बीच दूरी बनाकर रखें. कमरे का पंखा तेज चला दें और खिड़की-दरवाजे थोड़े खुले रखें ताकि हवा का क्रॉस-वेंटिलेशन बना रहे.

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प्रेस से सुखाएं

सीले या हल्के गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उन पर एक पतला सूती कपड़ा रखें और गर्म प्रेस चलाएं. प्रेस की गर्मी से नमी भाप बनकर उड़ जाएगी. ध्यान रखें कि कपड़े पर सीधा प्रेस न चलाएं, खासकर अगर कपड़ा नाजुक हो.

वाशिंग मशीन की एक्स्ट्रा स्पिन साइकिल

कपड़े धोते समय मशीन में एक्स्ट्रा ड्राय' या अतिरिक्त स्पिन साइकिल का इस्तेमाल करें. इससे कपड़ों में बचा हुआ 80-90% पानी निकल जाता है और उन्हें सूखने में बहुत कम समय लगता है.

सिरका या बेकिंग सोडा से बदबू हटाएं

कपड़ों से नमी की बदबू दूर करने के लिए धोते समय अंतिम रिंस में 1 चम्मच सफेद सिरका या बेकिंग सोडा डाल दें. इससे सीलन की बदबू नहीं आती.

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