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डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद को गोवा के रिसॉर्ट में रहना होगा, ये जमानत की शर्त है

महाराष्ट्र के केडीएमसी के अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से मारपीट के आरोपों का सामना कर रहे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के पार्षद रमेश म्हात्रे ट्रायल शुरू होने तक गोवा के एक रिसॉर्ट में रहेंगे.

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डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के चलते बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. (Photo: ITG)
डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के चलते बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) के अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से मारपीट के मामले में शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के पार्षद रमेश म्हात्रे ट्रायल शुरू होने तक गोवा के एक रिसॉर्ट में रहेंगे.

रमेश म्हात्रे के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू होने तक उन्हें गोवा में ही ठहरना होगा. इस दौरान गोवा में रहते हुए उन्हें अंजुना पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.

बता दें, महाराष्ट्र के केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में दो डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद (शिंदे गुट) रमेश म्हात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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घटना का CCTV वीडियो सामने आते ही मामला पूरी तरह गरमा गया. डॉक्टरों के भारी विरोध प्रदर्शन के चलते बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की. वीडियो में म्हात्रे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते हुए साफ नजर आ रहे थे.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, एक महिला ने सीजेरियन ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया. जांच में पता चला कि बच्चे की गर्दन में नाल दो बार लिपटी हुई थी, इसलिए उसे तुरंत विशेष इलाज की जरूरत थी. लेकिन अस्पताल का नवजात गहन चिकित्सा कक्ष (NICU) पहले से भरा था. ऐसे में डॉक्टरों ने परिवार को बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी.

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जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे से संपर्क किया. उस समय डॉक्टर दूसरे मरीजों के इलाज में व्यस्त होने के कारण उनका फोन नहीं उठा सके. आरोप है कि इससे नाराज होकर म्हात्रे अपने साथियों के साथ सीधे अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों से बहस करने के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की.

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