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Dell के नए लैपटॉप हुए लॉन्च, कीमत ₹79,990 से शुरू!

Dell ने भारत में एक साथ 4 नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. ₹79,990 की शुरुआती कीमत में XPS, 14S, 16S और Alienware 15 जैसे मॉडल आए हैं. जानिए किस यूजर के लिए कौन-सा लैपटॉप है.

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अगर आप भी काफी समय से नया लैपटॉप लेने की सोच रहे थे, तो Dell ने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है. कंपनी ने भारत में एक साथ 4 नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. अच्छी बात ये है कि इस बार Dell ने सिर्फ एक तरह के यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस में काम करने वालों और हैवी गेमर्स, सभी के लिए नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

जानिए नए लैपटॉप और उनकी कीमत

Dell के ये नए लैपटॉप अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. कोई लैपटॉप गेमर्स के लिए है, तो कोई ऑफिस और ट्रैवल के लिए. वहीं, कंटेंट क्रिएटर्स और AI यूजर्स के लिए भी कंपनी खास मॉडल लेकर आई है. आइए जानते हैं इनके बारे में.

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1. Dell XPS 13: ट्रैवल और ऑफिस के काम के लिए

आपको भारी-भरकम लैपटॉप लेकर घूमना पसंद नहीं है, तो ये मॉडल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसका वजन सिर्फ 1 किलो है, यानी बैग में रखने पर पता भी नहीं चलेगा कि लैपटॉप रखा है. इसमें 13.4-इंच की टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलती है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 17 घंटे तक चल सकती है. अगर आपका काम ज़्यादातर ट्रैवलिंग या प्रेजेंटेशन का है, तो ₹79,990 की शुरुआती कीमत में ये अच्छा विकल्प हो सकता है.

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2. Dell 14S और 16S: कंटेंट क्रिएटर्स और AI यूजर्स के लिए

अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो एडिट करते हैं या AI टूल्स पर काम करते हैं, तो Dell 14S और 16S आपके लिए बनाए गए हैं. इनमें OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिससे कलर्स और विजुअल्स काफी शानदार दिखते हैं.
कीमत की बात करें तो 

Dell 14S: शुरुआती कीमत ₹1,19,990 है.

Dell 16S: यह ज्यादा पावरफुल मॉडल है और इसकी शुरुआती कीमत ₹2,29,990 है.

3. Alienware 15: गेमर्स के लिए बनाया गया लैपटॉप

आपको गेमिंग पसंद है, तो Alienware 15 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें NVIDIA RTX 5060 ग्राफिक्स कार्ड और 165Hz का डिस्प्ले दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है. कंपनी ने इसे रफ एंड टफ इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1,28,990 है.

जानिए कहां से खरीद सकते हैं नए लैपटॉप

Dell के ये सभी नए लैपटॉप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Dell के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और आपके शहर के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स पर आसानी से खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे.

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