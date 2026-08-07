scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत की वाटर प्रूफिंग में कितना खर्चा आता है? जिसके बाद नहीं आएगी सीलन

मॉनसून आते ही घरों में सीलन और छतों से पानी का रिसाव की समस्या होने लगती है. बारिश शुरू होने से पहले हर साल छतों के क्रैक्स को भरने की कवायद होती है. फिर भी पूरी तरह से छत और दीवारों में सीलन से छुटकारा नहीं मिल पाता है. चलिए ऐसे में जानते हैं कि पूरे छत को वाटर प्रूफ बनाने में कितना खर्च आएगा.

Advertisement
X
बारिश में छत न टपके इसके लिए जरूरी है वाटरप्रूफिंग (Photo - AI Generated)
बारिश में छत न टपके इसके लिए जरूरी है वाटरप्रूफिंग (Photo - AI Generated)

बारिश के मौसम में पुराने हो चुके घर की छत का टपकना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है.छत टपकने के साथ ही बारिश का पानी रिस कर दीवार तक भी पहुंच जाता है. इससे पूरे घर में छत और दीवार में सीलन आ जाती है. इस बड़ी समस्या से छुटकारा पाने का एक ही हल है. वो है छत की वाटर प्रूफिंग. छत की वाटर प्रूफिंग भी कई तरीके से होती है. कुछ की लागत ज्यादा होती है, तो कुछ सस्ते में निपट जाते हैं.  

वैसे छत की वाटर प्रूफिंग का नॉर्मल खर्च 40 से 180 रुपये प्रति वर्ग फुट तक आता है. यदि आपकी छत का आकार 1000 वर्ग फुट है, तो कुल लागत लगभग 40,000 से 1,80,000 के बीच हो सकती है. खर्चा वाटर प्रूफिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मटेरियल की क्वालिटी और प्रोसेस पर डिपेंड करता है. 

छतों की सबसे पॉपुलर वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस लिक्विड पॉलीमर कोटिंग है. इसे कराने में 40 से 70 रुपये प्रति स्क्वायर फुट का खर्चा होता है.  इसमें क्रैक फिलर, फाइबर मैश और वाटरप्रूफ लिक्विड कोटिंग के 3 कोट लगाए जाते हैं. यह छतों में आने वाली हल्की-फुल्की दरार और थोड़ी बहुत सीलन की समस्या से निपटने के लिए कारगर उपाय है.

सम्बंधित ख़बरें

धरती का जन्म करीब 4.54 अरब साल पहले हुआ था. ( Photo: AI)
धरती पर पहली बारिश कब हुई? ऐसे खुला था राज
golden temple cleaning
धूप, आंधी-बारिश में भी कैसे चमकता रहता है स्वर्ण मंदिर का सोना?
Pilot Food
क्यों एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं प्लेन के पायलट्स? ये है वजह
अगर ट्रेन में एसी कोच में सीट खाली है, तो आप टीटीई से बात करके अपनी टिकट अपग्रेड कराने की कोशिश कर सकते हैं. ( Photo: ITG)
अगर स्लीपर की टिकट है और एसी में बैठ गए तो कितना फाइन लगेगा?
साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपने बारे में दूसरों की राय को काफी महत्व देता है. ( Photo: ITG)
Personality Facts: बार-बार अपना चेहरा देखने वाले लोग कैसे होते हैं?

यह भी पढ़ें: लाल ईंट का सिस्टम पुराना... अब इन ईंटों से सस्ते में मजबूत मकान बना रहे लोग

Advertisement

दूसरा है मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग. यह थोड़ा खर्चीला होता है. छत में अगर ज्यादा क्रैक्स और सीलन है, तो यह सटीक काम करता है. इसे करवाने में 100 – 180 रुपये प्रति स्क्वायर फुट खर्च होता है. इसमें प्लास्टिक या बिटुमिन की बनी विशेष शीट को गैस टॉर्च से गर्म करके छत पर चिपकाया जाता है. यह काफी टिकाऊ और स्थायी होता है. इस तरह की वाटर प्रूफिंग भारी बारिश वाले इलाके में  सबसे प्रभावी मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: वॉलपेपर या पेंट... आखिर क्या लगवाना है सही फैसला, सस्ता क्या पड़ेगा?

वाटर प्रूफिंग का एक और तरीका है सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग. यह सबसे सस्ता और पॉपुलर प्रोसेस है. इसमें छत पर व्हाइट सीमेंट और फेविकॉल या फिर सीमेंट और पॉलीमर के घोल को ब्रश से छत पर एक कोट कर देने से यह छत को वाटरप्रूफ बना देता है. यह सबसे बजट फ्रेंडली और किफायती तरीका है. इसमें 30 से 50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट का खर्चा आता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Who is Nirahua Wife: सीधी-सादी हैं निरहुआ की पत्नी, शोबिज से दूर संभाल रहीं गृहस्थी, इतने बड़े हैं तीनों बच्चे |
    काजल राघवानी ने पवन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप |
    डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद को गोवा के रिसॉर्ट में रहना होगा, ये जमानत की शर्त है |
    कुएं में गिरी शेरनी, फिर शुरू हुआ रेस्क्यू... इलाज के बाद जंगल में लौटी तो दौड़कर अपने कुनबे से जा मिली |
    'द इडियट' से 'तेहरान' तक... अबान की कार में मिली किताबें और अली की अधूरी कहानी |
    50 दिन तक पीछा, झांसी में घेराबंदी और STF का ऑपरेशन... एनकाउंटर में ऐसे मारा गया था अतीक अहमद का बेटा असद |
    रायबरेली: महिला को मौत के मुंह से खींच लाया GRP सिपाही! VIDEO में देखें कैसे चलती ट्रेन के नीचे जाने से बचाया |
    Bhadohi में उपले बेचने के विवाद में कलयुगी पिता ने लकड़ी के खूंटे से की बेटी की हत्या |
    महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हेट स्पीच मामले में पुलिस के सामने पेश होने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार |
    घर के गार्डन में एल्युमिनियम फॉयल क्यों लगा रहे हैं लोग? वजह जानकर आप भी आजमाएंगे ये जुगाड़
    Advertisement