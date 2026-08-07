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छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे निशिकांत! मांगी मंजूरी

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 13 अगस्त के बाद भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है.

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निशिकांत दुबे ने छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है (Photo: PTI)
निशिकांत दुबे ने छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है (Photo: PTI)

रांची में जारी JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है. अगर तब तक राज्य सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो वह पार्टी से अनुमति लेकर 13 अगस्त के बाद छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

निशिकांत दुबे ने कहा, 'भूख हड़ताल जैसी चीज़ पार्टी की अनुमति से होती है. मैंने पार्टी अध्यक्ष से इसकी अनुमति मांगी है. अगर अनुमति मिल जाती है तो 13 अगस्त के बाद मैं भी छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल करूंगा.' उन्होंने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और सरकार को उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए.

इससे पहले सांसद निशिकांत दुबे ने JPSC में गड़बड़ी को लेकर जारी आंदोलन को लेकर दोहरा रवैया की बात कही थी. निशिकांत दुबे ने कहा था कि, झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष और कुछ सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर दोहरा रवैया अपनाने रहे हैं. 
निशिकांत दुबे ने कहा था कि जो यूट्यूबर भारत विरोधी मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं वो झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप हैं.

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उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 दिनों से झारखंड में धूप, गर्मी और बरसात में छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा.

दुबे ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया जो अच्छी बात थी, क्योंकि उस मामले में दोबारा परीक्षा हुई और छात्रों का एडमिशन भी हो गया. लेकिन झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद न फ्रेश एग्जाम हुआ, न कोई कमेटी बनी और न छात्रों को नौकरी मिली. उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष झारखंड जाकर छात्रों को समर्थन क्यों नहीं दे रहा.

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