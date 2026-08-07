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RAC वालों के लिए रेलवे का बड़ा ऐलान, AC कोच में चढ़ते ही ये शिकायत दूर!

भारतीय रेलवे ने एसी कोच के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब RAC सीट वालों को भी पूरे बेडरोल किट की सुविधा दी जाएगी. यह कई शिकायतों के बाद निर्देश जारी किया गया है.

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आरएसी वालों के लिए बड़ी राहत. (Photo: File/ITG)
आरएसी वालों के लिए बड़ी राहत. (Photo: File/ITG)

भारतीय रेलवे, यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर नियमों में बड़ा बदलाव करता रहता है. अब एक बार फिर रेलवे की ओर से नियम में बदलाव किया गया है. यह बदलाव RAC को लेकर किया गया है,  अगर आप भी AC कोच में सफर कर रहे हैं तो आपकी ये समस्‍या दूर हो चुकी है. 

दरअसल, कंफर्म पर यात्रियों को AC कोच में पूरी बेडरोल किट की सुविधा दी जाती है, लेकिन अगर आपकी टिकट RAC हो गई तो आपको पूरे बेडरोल किट नहीं मिलते थे. सिर्फ चारद और तकिया ही दिया जाता था, अटेंडर कंबल नहीं देता था, लेकिन अब रेलवे का नया आदेश जारी हो चुका है. 

रेलवे के नए नियम के तहत अब एसी कोच में RAC सीट पर भी  बेडरोल की पूरी सुविधा मिलेगी. रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं कि AC चेयर कार को छोड़कर सभी AC कोच में सफर करने वाले हर RAC यात्री को अलग से पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा. यह आदेश तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है. 

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क्‍यों लिया गया है ये बड़ा फैसला? 
यह फैसला तब लिया गया है, जब रेलवे को यात्रियों से बेडरोल को लेकर कई शिकायतें मिलीं. रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यह लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि RAC सीट पर पूरा बेडरोल किट नहीं दिया जा रहा है. कई जगहों पर दो यात्रियों के बीच एक ही बेडरोल किट शेयर करनी पड़ती थीं. कभी किसी को कंबल नहीं दिया जाता था तो कभी किसी को तकिया नहीं मिलता था. जिसे लेकर रेलवे हेल्‍पलाइन पर भी कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. 

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रेलवे ने दिया आदेश 
इन सभी शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 4 अगस्‍त 2026 को NCR समेत सभी जोनल रेलवे को नया आदेश जारी किया. बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि AC चेयर कार को छोड़कर बाकी सभी AC कैटेगरी में हर RAC यात्री को अलग से चादर, कंबल और बाकी बेडरोल की पूरी क‍िट दी जाए. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, प्रयागराज होकर गुजरने वाली सभी AC ट्रेनों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा. 

लाखों यात्रियों को मिलेगी राहत 
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से कहा कि इस आदेश की जानकारी तुरंत अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और इसका सख्‍ती से पालन किया जाए. साथ ही IRCTC और दूसरे संबंधित विभागों को भी जरूरी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले से देशभर में AC कोच में RAC टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी.

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