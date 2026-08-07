घर के गार्डन में एल्युमिनियम फॉयल क्यों लगा रहे हैं लोग? वजह जानकर आप भी आजमाएंगे ये जुगाड़

अगर आपके घर के गार्डन में भी कबूतर बार-बार आकर बैठते हैं, गंदगी करते हैं या घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक आसान तरीका आपके काम आ सकता है. इन दिनों लोग घर के गार्डन और दूसरी जगहों पर एल्युमिनियम फॉयल यानी चांदी जैसी चमक वाली फॉयल लगा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से कबूतर और दूसरे पक्षी गार्डन से दूर रहते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए न तो कोई महंगा सामान खरीदना पड़ता है और न ही कोई खास मशीन लगाने की जरूरत होती है. घर में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल से ही यह काम किया जा सकता है.

आखिर एल्युमिनियम फॉयल से कबूतर क्यों डरते हैं?

एल्युमिनियम फॉयल की सबसे बड़ी खासियत इसकी चमकदार सतह है. जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यह रोशनी को तेज तरीके से रिफ्लेक्ट करती है. गार्डन में लगी फॉयल हवा चलने पर हिलती भी रहती है. इससे लगातार चमक और हलचल दिखाई देती है.माना जाता है कि अचानक होने वाली यह चमक और हलचल पक्षियों को असहज कर सकती है और वे उस जगह पर बैठने से बच सकते हैं.

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यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों को बालकनी की रेलिंग पर फॉयल लगाने की सलाह दी जा रही है. हालांकि, इसे कबूतरों को भगाने का कोई पक्का या हर परिस्थिति में काम करने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए. इसका असर जगह और पक्षियों के व्यवहार के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

गार्डन में इसे कैसे लगाया जाता है?

इस वायरल ट्रिक को इस्तेमाल करना काफी आसान बताया जा रहा है. सबसे पहले एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा लें. इसे गार्डन, बालकनी की रेलिंग, किनारे या उस जगह पर लगाया जा सकता है जहां कबूतर अक्सर बैठते हैं. फॉयल को इस तरह लगाना जरूरी है कि वह थोड़ी हवा में हिल सके. अगर इसे बिल्कुल कसकर चिपका दिया जाए और उसमें कोई हलचल न हो, तो वायरल ट्रिक का बताया गया असर कम हो सकता है. कुछ लोग फॉयल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगह लगाते हैं. हवा चलने पर ये टुकड़े चमकते और हिलते रहते हैं.

क्या सिर्फ चमक से ही पक्षी दूर भागते हैं?

इस तरीके के पीछे दो चीजों को प्रमुख कारण माना जाता है. पहला है रोशनी का रिफ्लेक्शन और दूसरा है फॉयल का हिलना-डुलना. धूप पड़ने पर फॉयल से चमक निकलती है. हवा चलने पर इसकी दिशा और चमक बदलती रहती है. इसके साथ ही फॉयल से हल्की आवाज भी निकल सकती है. ऐसे अचानक बदलते दृश्य और आवाज पक्षियों को सावधान कर सकते हैं. इसी वजह से वे उस जगह को सुरक्षित न मानकर वहां बैठने से बच सकते हैं. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि हर कबूतर पर इसका असर एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.

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शहरों में बालकनी में कबूतरों का आना काफी आम समस्या है. कबूतर एक बार किसी जगह को सुरक्षित मान लेते हैं तो वे बार-बार वहां लौट सकते हैं. इसके बाद गार्डन और बालकनी में पंख, बीट और घोंसले का सामान जमा होने लगता है. लगातार सफाई करने के बावजूद कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति बन जाती है. इसी वजह से लोग ऐसे उपाय तलाशते हैं जिनसे कबूतर बालकनी में आना ही कम कर दें. फॉयल वाला तरीका इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि यह काफी सस्ता और आसानी से उपलब्ध है.

क्या फॉयल लगाने से कबूतर हमेशा के लिए चले जाएंगे?

अगर कबूतर पहले से ही आपकी बालकनी में घोंसला बना चुके हैं या वहां उन्हें भोजन और पानी आसानी से मिल रहा है, तो केवल एल्युमिनियम फॉयल लगाने से समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए, यह जरूरी नहीं है. कई बार पक्षी कुछ समय बाद चमक और हलचल के आदी भी हो सकते हैं. इसलिए अगर समस्या ज्यादा है तो केवल इस एक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय बालकनी को पक्षियों के लिए कम आकर्षक बनाना बेहतर होता है.

बालकनी में खाना-पानी रखने से बचें

कबूतरों को बालकनी से दूर रखने के लिए एक जरूरी बात यह भी है कि वहां पक्षियों के लिए खाने का सामान न छोड़ा जाए. अगर बालकनी में रोजाना अनाज, ब्रेड या दूसरी खाने की चीजें मिलती रहेंगी, तो कबूतर वहां वापस आते रहेंगे. खाने के साथ-साथ खुले में पानी का बर्तन रखने से भी पक्षियों का वहां आना बढ़ सकता है. इसलिए अगर आप कबूतरों की आवाजाही कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए.

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फॉयल के साथ दूसरे उपाय भी आजमा सकते हैं

अगर एल्युमिनियम फॉयल लगाने के बाद भी कबूतरों की समस्या बनी रहती है, तो बालकनी में पक्षियों को रोकने वाले दूसरे उपाय किए जा सकते हैं. बालकनी की ऐसी जगहों को बंद करना जहां पक्षी घोंसला बना सकते हैं, एक विकल्प हो सकता है. कुछ लोग पक्षियों से बचाव के लिए जाली का इस्तेमाल भी करते हैं. इसके अलावा बालकनी को साफ रखना और वहां खाने-पीने की चीजें न छोड़ना भी काफी मददगार हो सकता है.

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुआ ये तरीका?

एल्युमिनियम फॉयल वाला यह तरीका इसलिए तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसे बेहद आसान और कम खर्च वाला बताया जा रहा है. इसके लिए किसी खास मशीन या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद फॉयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव और वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद यह तरीका तेजी से चर्चा में आया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के घर में इसका परिणाम बिल्कुल एक जैसा मिलेगा.

एल्युमिनियम फॉयल से कबूतरों को दूर रखने का तरीका एक घरेलू उपाय के तौर पर आजमाया जा सकता है, लेकिन इसे कोई गारंटीड समाधान नहीं समझना चाहिए. अगर आपकी बालकनी में लगातार बड़ी संख्या में कबूतर आते हैं या उन्होंने घोंसला बना लिया है, तो समस्या की स्थिति देखकर उचित और सुरक्षित तरीका अपनाना बेहतर है.

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