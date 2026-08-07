KKR ने खरीदा, लेकिन नहीं मिला एक भी IPL मैच... अब 31 साल की उम्र में चोटों से हारकर लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मैथ्यू केली ने महज 31 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. लगातार चोटों से जूझ रहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पर्थ स्कॉर्चर्स के इस तेज गेंदबाज ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए भावुक संदेश भी साझा किया. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले केली ने अपने करियर में कुल 274 विकेट हासिल किए, लेकिन चोटों ने उनके सफर को लंबा नहीं चलने दिया.
साउथ अफ्रीका में जन्मे मैथ्यू केली चार साल की उम्र में अपने परिवार के साथ पर्थ आ गए थे. छह फीट तीन इंच लंबे इस तेज गेंदबाज ने अपने रिटायरमेंट संदेश में WACA ग्राउंड से जुड़ी यादें साझा कीं.
उन्होंने कहा- जब पहली बार WACA ग्राउंड के गेट से अंदर गया था, तब कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट मुझे कहां तक लेकर जाएगा. यह जगह बहुत जल्दी मेरी पसंदीदा बन गई और समय के साथ यह मेरे दूसरे घर जैसी हो गई.
केली ने अपने साथ खेलने वाले साथियों का भी धन्यवाद किया और कहा कि मुश्किल दौर में टीम के खिलाड़ियों ने हमेशा उनका साथ दिया. वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर केड हार्वे ने पिछले एक दशक में टीम के लिए उनके योगदान की जमकर सराहना की.
A Scorchers man through-and-through 🧡 🖤— Perth Scorchers (@ScorchersBBL) August 7, 2026
After 39 matches, 55 wickets and a BBL title Matt Kelly has called time on his cricket career.
Thanks for everything, Kells pic.twitter.com/5g7U0vhqrE
2017 में किया डेब्यू, घरेलू क्रिकेट में बनाई खास पहचान
मैथ्यू केली ने 2017 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए क्रिकेट में डेब्यू किया. इसके कुछ ही समय बाद 2018 की शुरुआत में उन्हें पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से बिग बैश लीग (BBL) में खेलने का मौका मिला.
वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 2019-20, 2021-22 और 2022-23 सीजन में वनडे कप का खिताब जीता. इसके अलावा टीम ने 2021-22 और 2022-23 में शेफील्ड शील्ड भी अपने नाम की.
शेफील्ड शील्ड फाइनल में मचाया था धमाल
2022-23 शेफील्ड शील्ड फाइनल में केली ने विक्टोरिया के खिलाफ छह विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उस पूरे सीजन में उन्होंने 35 विकेट चटकाए और उनका गेंदबाजी औसत 16 से भी कम रहा, जो उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था.
BBL चैम्पियन भी बने
मैथ्यू केली 2022-23 में पर्थ स्कॉर्चर्स की BBL खिताबी टीम का भी हिस्सा थे. एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ फाइनल में उन्होंने मैक्स ब्रायंट और माइकल नेसर के विकेट लिए थे. उस सीजन में उन्होंने आठ मैचों में 11 विकेट हासिल किए और उनका औसत 19 रहा.
IPL में चुने गए, लेकिन नहीं मिला डेब्यू
मैथ्यू केली को इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपनी टीम में शामिल किया था. हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और बाद में फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया. इस तरह उनका IPL डेब्यू का सपना अधूरा ही रह गया.