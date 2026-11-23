भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. वहीं, ट्रंप ने कहा है कि अगर नए साल तक ईरान से कोई समझौता नहीं होता है तो वे ईरान पर फिर से सैन्य हमला करने पर विचार सकते हैं. इन खबरों के अलावा, FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल में असुरक्षित तत्व पाए हैं. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

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ड्रॉ पर छूटा वेलिंगटन टेस्ट, मिचेल-फिलिप्स का डिफेंस भेद नहीं सकी टीम इंडिया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पर 720/9 के स्कोर पर घोषित की. पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की.

रूस को युद्ध खत्म करने के लिए मनाए भारत, नीदरलैंड ने की मोदी सरकार की तारीफ

नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने भारत के रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि भारत का रूस के साथ रिश्ता युद्ध को खत्म करने और सीजफायर स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है. नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं.

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सऊदी अरब ने लिया हूतियों से बदला! दो हवाई हमलों से दहला यमन

यमन एक बार फिर हवाई हमलों से दहल उठा है. ताइज प्रांत में दो एयरस्ट्राइक की खबर है. इन हमलों को सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, रविवार को सऊदी अरब के पावर प्लांट और पोर्ट को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए गए थे. इन हमलों के पीछे हूतियों का हाथ माना जा रहा है.

बांग्लादेश में फिर गृहयुद्ध जैसे हालात? 28 जिलों में हिंसा, आगजनी-बम धमाकों के बीच कई गिरफ्तार

बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव और हिंसा का माहौल बन गया है. शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चाओं के बीच अवामी लीग समर्थकों के सड़कों पर उतरने,आगजनी और बम धमाकों की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. कई जिलों में हिंसा और झड़पों के बीच सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

'शाहबाज दो ओवर और टिक जाते तो...', पाकिस्तान से हार पर छलका कप्तान तिलक वर्मा का दर्द

ACC मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत-ए को पाकिस्तान-ए के खिलाफ 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में पाकिस्तान-ए ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन बनाए थे, इसके जवाब में भारत-ए की टीम 265 रनों पर सिमट गई. कप्तान तिलक मानना है कि लगातार विकेट गिरने और अहम साझेदारियां नहीं बन पाने के कारण टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी.

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ईरान पर दोबारा कब हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने बता दी शर्त और टाइमलाइन भी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी है कि अगर नए साल तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो वे ईरान पर फिर से सैन्य हमला करने पर विचार सकते हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान का कोई तेल टैंकर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे डुबो दिया जाएगा.

हर्षित राणा को आउट कर बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी... मैदान पर हुई तीखी नोकझोंक, VIDEO

इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में मैदान पर तनाव का माहौल देखने को मिला. पहली पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों से उलझने वाले हर्षित राणा को बल्लेबाजी के दौरान विरोधी खिलाड़ियों के आक्रामक तेवरों का सामना करना पड़ा. इस दौरान कप्तान तिलक वर्मा भी गुस्से में दिखाई दिए.

बिसलेरी के पानी में ऐसा क्या मिला? FSSAI ने बताया पीने के लिए 'असुरक्षित'

FSSAI ने बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. FSSAI ने रविवार को जानकारी दी कि उसने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल में असुरक्षित तत्व पाए हैं.

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Ramayana collection day 18: रामायण की बंपर कमाई जारी, रविवार छापे 35 करोड़ रुपये, दुनियाभर में 1600 करोड़ पार कलेक्शन

भारत में फिल्म 'रामायण' का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,126.50 करोड़ तक पहुंच गया है. विदेशों में, फिल्म ने कुल ₹567.00 करोड़ की कमाई की है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹1,693.50 करोड़ हो गया है. 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म है.

US के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के बालों की नीलामी, ₹3.5 लाख से ज्यादा में बिका एक गुच्छा

अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के बालों का एक गुच्छा नीलामी में 4,000 डॉलर यानी करीब ₹3 लाख 71 हजार में बिका है. हालांकि, नीलामी में इसे खरीदने वाले की पहचान सामने नहीं आई है. इस ऐतिहासिक निशानी का संबंध वॉशिंगटन की मौत से कुछ समय पहले हुए एक डिनर से बताया जाता है. यह बाल कभी जॉन गैड्स्बी के पास थे.

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