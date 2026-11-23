भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाती. दोनों देशों के बीच राजनीतिक हालात का हवाला देकर क्रिकेट संबंधों से दूरी बनाए रखी जाती है. लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दोनों टीमें लगातार आमने-सामने आ रही हैं. कभी सीनियर टीमों का एशिया कप, कभी अंडर-19 एशिया कप तो कभी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट. सितंबर 2025 से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 14 मुकाबले हो चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट खेला जाता था, तब भी एक साल में इतने मैच नहीं होते थे. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह कैसा विरोध है, जिसमें द्विपक्षीय सीरीज से परहेज है, लेकिन टूर्नामेंटों में मुकाबलों की कोई कमी नहीं?

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रविवार को दोहा में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला हुआ. इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं थे. न ही यह अंडर-19 टीमों का मैच था और न ही महिला क्रिकेट का. यह राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच ग्रुप मुकाबला था. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी शामिल थे. भारत को इस मैच में 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में क्रिकेट के साथ खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक और तल्खी भी देखने को मिली.

मैच भारतीय समयानुसार रविवार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और सोमवार रात 12:20 बजे खत्म हुआ. यानी 100 ओवर का मुकाबला पूरा होने में करीब नौ घंटे लग गए. बीच-बीच में कई बार खेल रुका. खिलाड़ियों के बीच बहस हुई और अंपायरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. खास बात यह रही कि उसी दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में पहला टेस्ट भी चल रहा था, जिसका खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ था. यानी क्रिकेट प्रेमियों के सामने एक ही दिन में करीब 21 घंटे क्रिकेट देखने का मौका था. इसे सुपर संडे कहने के बजाय क्रिकेट का ओवरडोज कहना ज्यादा सही होगा.

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द्विपक्षीय क्रिकेट बंद, मुकाबलों की भरमार

दोहा का यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आठ दिनों के भीतर दूसरी भिड़ंत थी. इससे पहले 14 नवंबर को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने थीं. उस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को आखिरी विकेट से हराकर खिताब जीता था. भारत ने 338 रनों का लक्ष्य एक विकेट शेष रहते हासिल किया था.

लेकिन यह सिलसिला सिर्फ इन दो मुकाबलों तक सीमित नहीं है. सितंबर 2025 में सीनियर पुरुष एशिया कप के बाद से भारत और पाकिस्तान की टीमें सीनियर, ए टीम और आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं को मिलाकर 14 बार भिड़ चुकी हैं. यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर रोक है.

अब जरा 2007 का उदाहरण देखिए. यह वह साल था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज खेली गई थी. उस साल दोनों देशों के बीच कुल 10 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हुए थे. इनमें पांच वनडे, तीन टेस्ट और दो टी20 वर्ल्ड कप मैच शामिल थे. यानी जिस दौर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट भी होता था, तब एक साल में मुकाबलों की संख्या 10 थी. आज द्विपक्षीय सीरीज के बिना ही दोनों टीमें 14 बार भिड़ चुकी हैं.

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तो फिर यह कैसी पाबंदी है? अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेलने को तैयार हैं, तो द्विपक्षीय सीरीज को लेकर ही इतना परहेज क्यों? क्या क्रिकेट खेलने का सिद्धांत टूर्नामेंट के प्रारूप और उससे होने वाले व्यावसायिक फायदे के हिसाब से बदल जाता है?

भारत-पाकिस्तान मैच का बड़ा बाजार

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट मैचों में शामिल है. ब्रॉडकास्टर्स से लेकर क्रिकेट बोर्ड तक इस मुकाबले की व्यावसायिक अहमियत अच्छी तरह जानते हैं. यही वजह है कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखने से मुकाबले की संभावना लगभग तय हो जाती है. प्रारूप के हिसाब से नॉकआउट में एक और भिड़ंत का रास्ता भी खुला रहता है.

मैच से पहले प्रचार शुरू होता है. इसे 'मदर ऑफ ऑल बैटल' बताया जाता है. टीवी पर प्रोमो चलते हैं, सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है और करोड़ों दर्शकों की दिलचस्पी को भुनाने की कोशिश होती है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि क्रिकेट का कारोबार दर्शकों की पसंद के हिसाब से आगे बढ़े. लेकिन सवाल तब उठता है, जब इसी व्यावसायिक फायदे के लिए उन मुकाबलों का आयोजन बार-बार हो रहा हो, जिन्हें द्विपक्षीय सीरीज के रूप में खेलने से परहेज किया जाता है.

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एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी), दोनों क्रिकेट बोर्ड और प्रसारकों को इस विरोधाभास पर जवाब देना चाहिए. क्या भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की संख्या टूर्नामेंट की जरूरत से तय होती है या फिर इस बात से कि एक और मैच से कितना कारोबार हो सकता है?

यह भी समझना होगा कि ए टीम और अंडर-19 स्तर के टूर्नामेंट जरूरी हैं. युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलता है और उन्हें दबाव में खेलने का मौका मिलता है. लेकिन एक के बाद एक ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने और उनमें भारत-पाकिस्तान मुकाबले को सबसे बड़ा आकर्षण बनाने के पीछे की सोच पर सवाल उठना स्वाभाविक है. कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा क्रिकेट के विकास से ज्यादा इन आयोजनों में भारत-पाकिस्तान मुकाबले की बाजार कीमत अहम हो गई है?

मैदान पर क्रिकेट कम, तल्खी ज्यादा!

इस पूरी कहानी का एक और चिंताजनक पहलू मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार है. भारत-पाकिस्तान मुकाबले पहले भी तनाव और रोमांच के लिए जाने जाते थे. लेकिन पिछले कुछ समय में खेल से ज्यादा खिलाड़ियों के इशारे, जश्न और आपसी टकराव सुर्खियां बटोर रहे हैं.

2025 के पुरुष एशिया कप में हैंडशेक विवाद ने इस सिलसिले को चर्चा में ला दिया था. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक हाथ मिलाने से परहेज किया. इसके बाद पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का गन-फायर सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के '6-0' तथा विमान गिराने जैसे इशारे विवाद का विषय बने. जवाब में भारतीय खिलाड़ियों के इशारे भी चर्चा में रहे.

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अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद भी चर्चा क्रिकेट तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ भारतीय खिलाड़ियों के जश्न के दौरान आपत्तिजनक इशारे और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की आलोचना हुई. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने युवाओं के जश्न का बचाव करते हुए उनकी भावनाओं को अहम बताया.

राइजिंग स्टार्स मुकाबले में हर्षित राणा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ बहस और अपने आक्रामक अंदाज के कारण चर्चा में रहे. दोनों तरफ से नोकझोंक देखने को मिली. सवाल यह है कि क्या हर भारत-पाकिस्तान मुकाबले को इसी तरह मैदान के बाहर की दुश्मनी का अखाड़ा बनाना जरूरी है?

खिलाड़ियों में जुनून और आक्रामकता होनी चाहिए. जीत के बाद जश्न भी स्वाभाविक है. लेकिन जब हर मुकाबले के बाद अपमानजनक इशारे, व्यक्तिगत टिप्पणियां और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश सुर्खियां बनें, तो खेल पीछे छूटने लगता है. खासकर तब, जब यही माहौल अंडर-19 और ए टीम के मुकाबलों तक पहुंच जाए. युवा खिलाड़ी अपने सीनियरों से सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं सीखते, मैदान पर व्यवहार भी सीखते हैं.

हर्षित राणा को आउट कर बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी... मैदान पर हुई तीखी नोकझोंक, VIDEO

ट्रॉफी जीतने वाले इंतजार में, एसीसी कहां है?

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा विरोधाभास सिर्फ मुकाबलों और मैदान पर होने वाली तल्खी तक सीमित नहीं है. एशिया कप की ट्रॉफियों को लेकर विवाद भी क्रिकेट प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.

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भारत की पुरुष और महिला टीमों ने एशिया कप का खिताब जीता, लेकिन दोनों टीमों को ट्रॉफी सौंपने का मामला विवादों में घिरा रहा. एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी की भूमिका भी इस पूरे विवाद के केंद्र में रही. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफियां मुंबई पहुंचने का भरोसा दिया था. लेकिन सवाल यह है कि चैंपियन बनने के बाद भी भारतीय टीमों को अपनी ट्रॉफी के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा?

महाद्वीपीय क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था अगर विजेता टीमों को उनका हक दिलाने में ही उलझ जाए, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए. ट्रॉफी किसी बोर्ड या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की उपलब्धि का प्रतीक होती है.

अगला मुकाबला फिर होगा, सवाल कौन पूछेगा?

विडंबना देखिए. एक तरफ द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर सख्त रुख है, दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों का सिलसिला जारी है. मैच से पहले वही प्रचार होगा, टीवी स्टूडियो में वही बहस होगी और दर्शकों को फिर बताया जाएगा कि यह मुकाबला कितना बड़ा है. मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तनाव हुआ तो वह भी चर्चा का हिस्सा बनेगा. इस पूरे कारोबार में सबका फायदा है, लेकिन खेल भावना और प्रशासनिक जवाबदेही के सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं.

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14 महीने में 14 मुकाबले, दो एशिया कप ट्रॉफियों पर विवाद और हैंडशेक से लेकर मैदान पर जश्न तक लगातार उठते सवाल. यह सिर्फ भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं रह गया है. असली सवाल उस व्यवस्था का है, जो एक तरफ द्विपक्षीय क्रिकेट से दूरी बनाए रखने की बात करती है और दूसरी तरफ उन्हीं मुकाबलों को बार-बार आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं देखती.

भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट के लिए हमेशा आकर्षण रही है. लेकिन इसे बार-बार बेचने के चक्कर में खेल को ही पीछे नहीं छोड़ देना चाहिए. अगर दोनों टीमें टूर्नामेंटों में खेल सकती हैं, तो द्विपक्षीय क्रिकेट पर कायम रुख का आधार भी स्पष्ट होना चाहिए. और अगर मुकाबले होंगे, तो मैदान पर खेल भावना और प्रशासनिक जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है. आखिर क्रिकेट सिर्फ दर्शकों की संख्या और प्रसारण से होने वाली कमाई का नाम नहीं है.

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