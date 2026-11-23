बिहार की सियासत में बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह का नाम आते ही उनकी दबंग छवि और बेबाक अंदाज याद आ जाता है. लेकिन इन दिनों उनके घर का माहौल सियासी नहीं, बल्कि पूरी तरह जश्न वाला है. वजह है उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी. पैतृक गांव नदवां में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. 20 नवंबर को तिलक की रस्म होगी, जबकि 25 नवंबर 2026 को शिवांगी, ऋषिकेश कुमार के साथ सात फेरे लेंगी.

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बेटी की शादी के बीच अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की प्रेम कहानी भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. पर्दे पर दिखाई जाने वाली किसी फिल्मी कहानी की तरह उनकी मुलाकात, प्यार और फिर चुपचाप शादी करने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है. खुद अनंत सिंह ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी इस प्रेम कहानी के कई राज खोले थे.

कॉलेज में पहली बार देखा और दिल दे बैठे अनंत सिंह

अनंत सिंह ने बताया था कि उनकी और नीलम देवी की पहली मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी. उस दिन नीलम देवी अपनी परीक्षा देने आई थीं, वहीं अनंत सिंह किसी जानकार को परीक्षा दिलाने के लिए कॉलेज पहुंचे थे.

इसी दौरान उनकी नजर नीलम देवी पर पड़ी. उन्हें देखते ही अनंत सिंह का दिल उन पर आ गया. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह जान-पहचान प्यार में बदल गई. देखते ही देखते दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया.

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प्यार तो हुआ, लेकिन बिहार में शादी करने से क्यों किया परहेज?

प्यार होने के बाद दोनों ने शादी करने में ज्यादा देर नहीं लगाई. लेकिन उनकी शादी की कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब उन्होंने बिहार के बजाय कोलकाता में शादी करने का फैसला किया. अनंत सिंह ने इंटरव्यू में इसकी वजह भी बताई थी. उनके मुताबिक, अगर वे बिहार में शादी करते तो जान-पहचान के लोग उन्हें देख लेते और फिर यह खबर हर तरफ फैल जाती. उस समय दोनों अपनी शादी को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते थे.

इसीलिए अनंत सिंह, नीलम देवी को लेकर कोलकाता पहुंच गए. वहां के प्रसिद्ध काली मंदिर में दोनों ने सादगी से शादी रचा ली. इस तरह उनकी प्रेम कहानी को एक नया मुकाम मिला और दोनों जीवनसाथी बन गए.

हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहीं नीलम देवी

अनंत सिंह और नीलम देवी की कहानी सिर्फ पहली नजर के प्यार और गुपचुप शादी तक ही सीमित नहीं है. दोनों ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव भी देखे हैं. अनंत सिंह के राजनीतिक सफर और मुश्किल दौर में नीलम देवी का उनके साथ खड़े रहना भी अक्सर चर्चा में रहा है.

आज जब उनके घर में बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो इस जोड़े की पुरानी प्रेम कहानी भी फिर सुर्खियों में है. एक तरफ बेटी की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह और नीलम देवी के रिश्ते का वह पुराना किस्सा लोगों को याद आ रहा है, जिसकी शुरुआत एक कॉलेज में हुई थी और जिसका खूबसूरत अंजाम कोलकाता के काली मंदिर में शादी के रूप में सामने आया.

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