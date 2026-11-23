भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में जारी है. आज (23 नवंबर) इस मुकाबले का पांचवां एवं आखिरी दिन है. न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 119/2 के स्कोर से आगे खेल रही है.

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मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पर 720/9 के स्कोर पर घोषित की. पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की. बता दें कि न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे. भारत-न्यूजीलैंड मैच में आखिरी दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की हाइलाइट्स

दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड की शुरुआत खस्ता रही. जसप्रीत बुमराह ने पारी की दूसरी ही गेंद पर कप्तान टॉम लैथम को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. हालांकि, डेवोन कॉन्वे और हेनरी निकोल्स ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की. निकोल्स 31 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. इसके बाद रचिन रवींद्र ने कॉन्वे के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे दिन के बाकी खेल में भारतीय गेंदबाजों को कोई और सफलता हासिल नहीं करने दिया.

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न्यूजीलैंड की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम कॉट ऋषभ पंत बोल्ड जसप्रीत बुमराह 0 डेवोन कॉन्वे नाबाद हेनरी निकोल्स कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा 31 रचिन रवींद्र नाबाद

विकेट पतन: 1-0 (टॉम लैथम, 0.2 ओवर), 2-60 (हेनरी निकोल्स, 22.1 ओवर)

भारत की पहली पारी: राहुल-पंत के शतक

भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया. अनुभवी ओपनर केएल राहुल ने 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 290 गेंदों पर 136 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं ऋषभ पंत ने 153 गेंदों पर 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. शुभमन गिल (98 रन), यशस्वी जायसवाल (85 रन), देवदत्त पडिक्कल (80 रन) और ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतकीय योगदान दिया.न्यूजीलैंड के लिए पार्टटाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. वहीं रचिन रवींद्र को 2 सफलताएं मिली. तेज गेंदबाजों मैट हेनरी, काइल जेमिसन, जैकब डफी और नाथन स्मिथ को एक-एक विकेट मिला.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 720/9 d (166 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड मैट हेनरी 85 केएल राहुल बोल्ड नाथन स्मिथ 136 देवदत्त पडिक्कल बोल्ड काइल जेमिसन 80 शुभमन गिल बोल्ड जैकब डफी 98 ऋषभ पंत कॉट नाथन स्मिथ बोल्ड रचिन रवींद्र 128 अंशुल कम्बोज कॉट डेवोन कॉन्वे बोल्ड ग्लेन फिलिप्स 38 ध्रुव जुरेल स्टम्प टॉम ब्लंडेल बोल्ड ग्लेन फिलिप्स 78 वॉशिंगटन सुंदर कॉट एंड बोल्ड रचिन रवींद्र 24 आकाश दीप कॉट टॉम लैथम बोल्ड ग्लेन फिलिप्स 13 जसप्रीत बुमराह नाबाद 7

विकेट पतन: 1-130 (यशस्वी जायसवाल, 27.5 ओवर), 2-295 (देवदत्त पडिक्कल, 82.6 ओवर), 3-386 (केएल राहुल, 103.3 ओवर), 4-486 (शुभमन गिल, 124.4 ओवर), 5-554 (अंशुल कम्बोज, 138.5 ओवर), 6-629 (ऋषभ पंत, 152.5 ओवर), 7-683 (वॉशिंगटन सुंदर, 162.4 ओवर), 8-696 (आकाश दीप, 163.4 ओवर), 9-720 (ध्रुव जुरेल, 165.6 ओवर)

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न्यूजीलैंड की पहली पारी: न‍िकोल्स-फ‍िल‍िप्स ने ठोके शतक

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 70 रनों के स्कोर पर पांच विकेट के बाद दमदार वापसी की. हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और छठे विकेट के लिए 216 रनों की अहम साझेदारी की. निकोल्स ने 21 चौके की सहायता से 335 बॉल पर नाबाद 175 रन बनाए, जबकि फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए. आकाश दीप ने तीन, अंशुल कम्बोज ने दो और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट हासिल किया.

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न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 368/10 (120.6 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन टॉम लैथम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 0 डेवोन कॉन्वे कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4 हेनरी निकोल्स नाबाद 175 रचिन रवींद्र कॉट ऋषभ पंत बोल्ड आकाश दीप 15 डेरिल मिचेल कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1 टॉम ब्लंडेल कैच शुभमन गिल बोल्ड जसप्रीत बुमराह 5 ग्लेन फिलिप्स बोल्ड आकाश दीप 118 नाथन स्मिथ LBW प्रसिद्ध कृष्णा 14 काइल जेमिसन कॉट केएल राहुल बोल्ड आकाश दीप 11 मैट हेनरी LBW जसप्रीत बुमराह 1 जैकब डफी कॉट ऋषभ पंत बोल्ड अंशुल कम्बोज 4

विकेट पतन: 1-2 (टॉम लैथम, 0.3 ओवर), 2-12 (डेवोन कॉन्वे, 3.2 ओवर), 3-51 (रचिन रवींद्र, 19.1 ओवर), 4-52 (डेरिल मिचेल, 20.6 ओवर), 5-70 (टॉम ब्लंडेल, 28.2 ओवर), 6-286 (ग्लेन फिलिप्स, 93.6 ओवर), 7-318 (नाथन स्मिथ,109.1 ओवर), 8-343 (काइल जेमिसन, 115.1 ओवर), 9-348 (मैट हेनरी, 116.5 ओवर), 10-368 (जैकब डफी, 120.6 ओवर).

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मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, जैकब डफी.

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मुकाबले में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड और भारत के के बीच अब तक क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में 65 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने ने 22 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. जबकि न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबले अपने नाम किए. 27 टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (h2h)

कुल टेस्ट मैच: 65

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 27

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी.

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर बरार.

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