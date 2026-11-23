इंडोनेशिया के जावा में कैंडी फैक्ट्री में लगी आग अब भी धधक रही है. आग लगने के कुछ दिनों बाद भी दमकलकर्मी आग बुझाने का काम कर रहे हैं. रविवार को फैक्ट्री से 24 बॉडी बैग बरामद किए गए. वहीं, लापता कर्मचारियों की तलाश अब भी जारी है.

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यह आग शनिवार को सेरांग रीजेंसी के सिकंडे में स्थित पीटी फोनुसा आगुंग मुलिया कैंडी फैक्ट्री में लगी थी. यह फैक्ट्री यूनाइटेड फैमिली फूड कंपनी का हिस्सा है. इसकी स्थापना 1981 में हुई थी. बैंटन प्रांत के पुलिस प्रमुख हेंड्रा कुर्नियावान ने बताया कि सोमवार को फिर से लापता लोगों की तलाश की जाएगी.

फैक्ट्री के CEO स्टीवन इरविन विजया के मुताबिक, आग लगने के समय शनिवार की शिफ्ट में करीब 300 कर्मचारी मौजूद थे. फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि हादसे के वक्त वहां मौजूद 65 कर्मचारियों में से 24 लोग घर लौट आए हैं जबकि चार का इलाज चल रहा है. वहीं, 29 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. जबकि आठ लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है.

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पुलिस अधिकारी वाह्यु हिदायती ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि शव बुरी तरह झुलस गए हैं. शव की पहचान नहीं हो पा रही है इसलिए लापता कर्मचारियों के रिश्तेदारों से DNA सैंपल लिए जा रहे हैं. पुलिस ने अब तक मृतकों की कोई सटीक संख्या नहीं बताई है.

बैनटेन प्रांत में स्थित पीटी फोनुसा आगुंग मुलिया फैक्ट्री में लगी आग पर रविवार तक ही काफी हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन कुछ हिस्सों में अब भी अभियान जारी है.

जली हुई इमारत के अंदर फर्श पर मलबा बिखरा पड़ा है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आग के बाद फैक्ट्री से बाहर आए लोगों ने बताया कि आग तीसरी मंजिल पर मौजूद एक कूलिंग यूनिट से शुरू हुई थी.

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