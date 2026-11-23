यमन फिर हवाई हमलों से दहला है. यमन के ताइज प्रांत में दो हवाई हमलों की खबर है. इसे सऊदी अरब का बदला माना जा रहा है.

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हूती-समर्थित मीडिया के मुताबिक, यमन के दक्षिण-पूर्वी ताइज प्रांत में अल-जरबूब इलाके को निशाना बनाकर दो हवाई हमले किए गए.

इन हमलों में हुए नुकसान, हताहतों की संख्या और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

हालांकि, माना जा रहा है कि इसके पीछे सऊदी हो सकता है. दरअसल, रविवार को सऊदी के पावर प्लांट और पोर्ट पर हवाई हमले हुए थे. ये मिसाइल अटैक हूतियों की तरफ से किया गया था.

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