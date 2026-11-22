अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के बालों का एक गुच्छा नीलामी में 4,000 डॉलर यानी करीब 3 लाख 71 हजार रुपये में बिका है. यह नीलामी शनिवार को हुई. हालांकि, नीलामी में इसे खरीदने वाले की पहचान सामने नहीं आई है.

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इस ऐतिहासिक निशानी का संबंध वॉशिंगटन की मौत से कुछ समय पहले हुए एक डिनर से बताया जाता है. यह बाल कभी जॉन गैड्स्बी के पास थे. उन्होंने 1799 में वॉशिंगटन के लिए डिनर रखा था. रिचमंड ऑक्शन के मुताबिक, बालों को एक फ्रेम में सजाकर रखा गया था. बाद में कलेक्टर जॉन के लैटिमर ने इसे गैड्स्बी के परिवार के एक सदस्य से हासिल किया था.

वॉशिंगटन की आखिरी दिनों से जुड़ा है किस्सा

जॉन गैड्स्बी उस समय वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते थे. उन्होंने 1799 में जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए डिनर रखा था. इसी साल वॉशिंगटन की मौत हुई थी. इस बालों का वॉशिंगटन से संबंध गैड्स्बी की पोती जूलिया टेन आइक मैकब्लेयर के 1928 के एक लिखित बयान में बताया गया था. यह बयान रिचमंड ऑक्शन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है.

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मैकब्लेयर ने लिखा था कि उनके दादा की वॉशिंगटन से दोस्ती और मेलजोल था. इसी वजह से उन्हें वॉशिंगटन के बाल मिले थे. उन्होंने बताया कि बालों को एक फ्रेम में लगाकर उनके घर में वॉशिंगटन की तस्वीर के नीचे टांग दिया गया था. उन्होंने बचपन से इसे वहां देखा था.

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रिचमंड ऑक्शन के मुताबिक, गैड्स्बी ने 1798 और 1799 में वॉशिंगटन के जन्मदिन के जश्न की मेजबानी भी की थी.

2021 में 40 हजार डॉलर में बिके थे तीन बाल

यह पहली बार नहीं है जब जॉर्ज वॉशिंगटन के बालों की नीलामी हुई है. 2021 में उनके तीन बालों को करीब 40 हजार डॉलर में बेचा गया था. माना जाता है कि ये बाल उनकी मौत के आसपास या उसके बाद काटे गए थे. इन्हें एक लॉकेट में संभालकर रखा गया था.

वॉशिंगटन के कई बाल आज भी सुरक्षित रखे गए हैं. उनके पुराने घर माउंट वर्नोन में बने संग्रह में ऐसे कम से कम 50 नमूने मौजूद हैं. अब यह जगह एक म्यूजियम है.

19वीं सदी में बालों को याद के तौर पर रखते थे लोग

माउंट वर्नोन की वेबसाइट के एक ब्लॉग के मुताबिक, 19वीं सदी में लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बालों को यादगार के तौर पर संभालकर रखते थे. खासकर अमीर परिवारों में यह परंपरा काफी लोकप्रिय थी. उस दौर में बालों के गुच्छों को फ्रेम या लॉकेट में रखकर यादगार के तौर पर सहेजा जाता था. जॉर्ज वॉशिंगटन के बालों का यह गुच्छा भी इसी परंपरा से जुड़ा है.

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जॉर्ज वॉशिंगटन से जुड़ी दूसरी ऐतिहासिक चीजें भी नीलामी में ऊंची कीमत पर बिक चुकी हैं. जुलाई में 1776 में लिखी उनकी एक चिट्ठी 1,09,800 डॉलर में बिकी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कॉन्टिनेंटल आर्मी में सैनिकों की भर्ती की अपील की थी.

जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेना का नेतृत्व किया था. ब्रिटेन के खिलाफ जीत के बाद उन्होंने अमेरिकी संविधान तैयार करने में भी भूमिका निभाई. वह 1788 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने. दो कार्यकाल पूरे करने के बाद 1797 में उन्होंने पद छोड़ दिया.

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