एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में पाकिस्तान-ए के खिलाफ 48 रन से मिली हार के बाद इंडिया-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टीम की बल्लेबाजी पर निराशा जताई. उनका मानना है कि मिडिल ऑर्डर में लगातार विकेट गिरने और अहम साझेदारियां नहीं बन पाने के कारण टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी. तिलक ने खुद शतक लगाया, लेकिन उनके मुताबिक व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है.

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रविवार (22 नवंबर) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया-ए की हालत एक समय बेहद खराब थी. टीम ने 129 रनों के स्कोर तक छह विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा और शाहबाज अहमद ने सातवें विकेट के लिए 112 रन जोड़कर मुकाबले में वापसी की उम्मीद जगाई. शाहबाज ने 41 गेंदों पर 56 रन बनाए, जबकि तिलक 149 गेंदों पर 100 रनों का योगदान दिया.

शाहबाज का विकेट बना टर्निंग पॉइंट

हालांकि, दोनों की यह साझेदारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी. मैच के बाद तिलक वर्मा ने कहा कि जब दोनों बल्लेबाज रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शाहबाज अहमद का विकेट गिर गया. उनका मानना था कि शाहबाज अगर दो ओवर और टिक जाते तो मैच का नतीजा बदल सकता था.

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तिलक वर्मा ने कहा, 'अभिषेक ने जिस तरह शुरुआत की और बीच में शाहबाज ने जिस तरह मेरे साथ साझेदारी की, वह अहम था. दुर्भाग्य से जब हम तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शाहबाज आउट हो गए. अगर वह दो ओवर और रुक जाते तो मैं मैच खत्म कर सकता था.'

तिलक वर्मा कि अगर टीम ने लगातार विकेट नहीं गंवाए होते तो 47वें या 48वें ओवर तक मुकाबला अपने नाम कर सकती थी. अभिषेक शर्मा ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद मध्यक्रम दबाव में आ गया.

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अपने शतक पर तिलक ने क्या कहा?

शतक लगाने के बावजूद तिलक वर्मा अपनी पारी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं मानते. उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए अच्छी पारी वही है, जिससे टीम को जीत मिले. तिलक के मुताबिक, अगर दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का साथ मिलता तो वह टीम को लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे.

कप्तानी की जिम्मेदारी पर बात करते हुए तिलक वर्मा ने कहा कि टीम का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी को मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें दबाव में टीम को आगे ले जाना पसंद है.

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इससे पहले पाकिस्तान-ए ने हसन नवाज के 79 रन, माज सदाकत के 59 और फरहान यूसुफ के 56 रन की मदद से 313 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 265 रनों पर ऑलआउट हो गई.

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