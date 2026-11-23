नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं. सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. राष्ट्रपति भवन में बालेन शाह का भव्य स्वागत किया गया. आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है.

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सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बीच ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी. वहीं, आज बालेन शाह और पीएम मोदी अयोध्या-जनकपुर ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं.

किन मुद्दों पर होगी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बीच होने वाली बातचीत में ऊर्जा, जलविद्युत परियोजनाएं, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में खास फोकस रहेगा. खास बात है कि नेपाल में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बालेन शाह की यह भारत यात्रा है. रविवार शाम विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बालेन शाह से मुलाकात की थी.

सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली बैठक से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनने और MoU होने की संभावना है.

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क्यों खास है बालेन शाह का यह दौरा

बालेन शाह की दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और नेपाल की प्राथमिकताएं कई मामलों में एक जैसी हैं. दोनों देश आर्थिक विकास, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, बुनियादी सुविधाओं के वस्तार और नई तकनीक अपनाने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर जे रहे हैं.

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