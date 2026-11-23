प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की पहचान केवल साधु-संतों के शिविर, कल्पवास और संगम में आस्था की डुबकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां बनने वाले पीपे के पुल भी मेले की जान कहे जाते हैं. गंगा और यमुना के अलग-अलग छोरों को जोड़ने वाले ये पुल लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन का प्रमुख माध्यम बनते हैं. माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो या फिर महाकुंभ, हर बड़े आयोजन में इन पीपे के पुलों की अहम भूमिका होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नदी के बीचों-बीच ये पीपे के पुल कैसे तैयार किए जाते हैं? इन्हें बनाने में कितने मजदूर लगते हैं, कितना समय लगता है और पानी के बीच बने होने के बावजूद ये पुल बहकर अपनी जगह से दूर क्यों नहीं चले जाते? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने पीपे का पुल बनाने वाले कारीगरों से बात की.

और पढ़ें

माघ मेला 2027 के लिए शुरू हुई पीपे के पुल बनाने की तैयारी

प्रयागराज में माघ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. कहीं मेला क्षेत्र में जमीनों का समतलीकरण किया जा रहा है तो कहीं शिविरों और पंडालों को तैयार करने का काम चल रहा है. इसी बीच श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए गंगा नदी पर पीपे के पुल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मेला क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर पीपे के पुल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में परेशानी न हो. खासतौर पर संगम क्षेत्र को झूंसी और नैनी की तरफ जोड़ने के लिए इन पुलों का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण होता है.

एक पीपे का पुल बनाने में लगते हैं 20 दिन और 150 से अधिक मजदूर

Advertisement

पीपे का पुल बनाना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए सबसे पहले नदी के जलस्तर और बहाव को देखते हुए स्थान का चयन किया जाता है. इसके बाद नदी में पीपे उतारने, उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने और उनके ऊपर प्लेट बिछाने का काम शुरू होता है. पीपे का पुल बनाने वाले संदीप निषाद के मुताबिक, एक पीपे का पुल तैयार करने में करीब 20 दिन का समय लगता है. इस काम में डेढ़ सौ से अधिक मजदूर और कारीगर लगाए जाते हैं. हर मजदूर की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है. कोई नदी में पीपे उतारने का काम करता है तो कोई उन्हें आपस में जोड़ता है. वहीं कुछ मजदूर पुल पर लोहे की प्लेट बिछाने और दोनों तरफ सुरक्षा के लिए गार्डर लगाने का काम करते हैं.

110 पीपों से तैयार होता है झूंसी को संगम से जोड़ने वाला पुल

इस बार माघ मेले में झूंसी की तरफ से संगम क्षेत्र को जोड़ने वाले एक पीपे के पुल में करीब 110 पीपों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन पीपों के ऊपर लगभग 5 हजार चक्कर प्लेट बिछाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालु और वाहन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आसानी से आवागमन कर सकें. पुल के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से करीब एक हजार गार्डर लगाए जाएंगे. इन गार्डरों को लोहे के तारों के माध्यम से बांधा जाएगा, जिससे पुल के दोनों किनारों पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और आवागमन के दौरान लोगों को सहारा मिल सके. वहीं अगर नैनी से झूंसी को जोड़ने वाले पीपे के पुल की बात करें तो उसकी लंबाई और नदी की चौड़ाई के हिसाब से पीपों की संख्या बढ़कर करीब 150 या उससे अधिक हो जाती है.

Advertisement

आखिर पानी में तैरता कैसे है पीपे का पुल ?

पीपे के पुल की सबसे खास बात यह है कि यह जमीन पर नहीं, बल्कि नदी के पानी के ऊपर तैयार किया जाता है. इसमें इस्तेमाल होने वाले बड़े-बड़े लोहे के पीपे पानी पर तैरते हैं और इन्हीं के ऊपर लोहे की प्लेटें बिछाकर रास्ता तैयार किया जाता है. पीपों को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करके आपस में मजबूत तरीके से जोड़ा जाता है. इसके बाद उनके ऊपर प्लेटें बिछाई जाती हैं और दोनों तरफ सुरक्षा के लिए गार्डर लगाए जाते हैं. इस तरह पानी पर तैरने वाला एक मजबूत अस्थायी रास्ता तैयार हो जाता है.

पानी के तेज बहाव में बह न जाए पुल, इसलिए लगाए जाते हैं लंगर

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा पुल पानी के ऊपर तैरता है तो नदी के तेज बहाव में यह अपनी जगह से बह क्यों नहीं जाता? इसके लिए पुल को नदी के अंदर मजबूत लंगरों के सहारे बांधा जाता है. कारीगर संदीप निषाद के मुताबिक, इसके लिए लकड़ी से विशेष तरह के लंगर तैयार किए जाते हैं. इनमें बालू भरी जाती है, ताकि उनका वजन बढ़ सके. इसके बाद मजबूत रस्सियों की मदद से इन लंगरों को पुल से जोड़ा जाता है. लंगरों को नाव के सहारे नदी के बीच निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जाता है और वहां नदी के अंदर स्थापित किया जाता है. इसके बाद रस्सियों के माध्यम से पीपे के पुल को इन लंगरों से बांध दिया जाता है. इससे नदी के पानी का बहाव होने के बावजूद पुल को अपनी निर्धारित जगह पर बनाए रखने में मदद मिलती है. यानी पीपे का पुल केवल पीपों और लोहे की प्लेटों से नहीं बनता, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए नदी के अंदर लंगर लगाने की व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण होती है.

Advertisement

ट्रकों के जरिए नदी किनारे पहुंचाए जाते हैं पीपे

पीपे का पुल तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़े-बड़े पीपों को ट्रकों के जरिए नदी के किनारे लाया जाता है. इसके बाद उन्हें एक-एक करके पानी में उतारा जाता है. फिर निर्धारित डिजाइन और दूरी के अनुसार उन्हें आपस में जोड़ा जाता है. इसके बाद प्लेट बिछाने, गार्डर लगाने और लंगर से बांधने का काम पूरा किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में मजदूरों को नदी के जलस्तर, पानी के बहाव और मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है. खास बात यह है कि जहां नदी में पानी पर्याप्त होता है, वहां पीपे उतारने और पुल तैयार करने में आसानी होती है. लेकिन जहां पानी कम होता है, वहां पीपों को सही स्थिति में लाने और पुल तैयार करने में अधिक परेशानी आती है.

एक पीपे के पुल पर करीब 50 लाख रुपये का खर्च

पीपे का पुल तैयार करने में केवल मजदूरों की मेहनत ही नहीं, बल्कि काफी खर्च भी आता है. संदीप निषाद के मुताबिक, एक पीपे के पुल का टेंडर करीब 50 लाख रुपये का होता है. इसमें इस्तेमाल होने वाले पीपे सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि पुल बनाने और उसे तैयार करने की प्रक्रिया में अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं.

Advertisement

तीसरी पीढ़ी से जुड़ा है पीपे का पुल बनाने का काम

पीपे का पुल बनाने का काम संदीप निषाद के लिए केवल रोजगार नहीं, बल्कि पारिवारिक परंपरा भी है. उनके पिता भी पहले पीपे के पुल बनाने का ठेका लिया करते थे. अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संदीप निषाद कई वर्षों से इस काम से जुड़े हुए हैं. कुल मिलाकर, संगम की रेती पर श्रद्धालुओं को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने वाला पीपे का पुल दे इस बार टोटल कुल 9 पीपे के पुल माघ मेला में बनाए जा रहे हैं. लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि माघ मेला के इतिहास में पहली बार नैनी से झूसी को दो पीपे के पुल से जोड़ा जाएगा. माघ मेला अधिकारी ऋषि राज के मुताबिक इस बार कुल 9 पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं जिसमें से दो पुल नैनी से झूसी को आने जाने के लिए जोड़ा जाएगा.

देखने में भले ही साधारण नजर आता हो, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत, तकनीकी समझ और कई दिनों की तैयारी होती है. करीब 20 दिनों तक डेढ़ सौ से अधिक मजदूरों की मेहनत के बाद तैयार होने वाला यह पुल माघ मेले की व्यवस्थाओं का एक अहम हिस्सा बन जाता है. यही वजह है कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए पीपे का पुल माघ मेले की जान कहा जाता है.

---- समाप्त ----